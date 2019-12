Medien, Menschenrechtsgruppen schweigen wegen politisch motivierter Ermordung von Journalisten in Bolivien (MintPress)

Sebastian Moros letzte bekannte Worte, bevor er gefunden wurde, betrafen die Entführung von Regierungsbeamten und Mob-Angriffe auf Journalisten und Medien.

Argentinian Journalist Sebastian Moro wurde bewusstlos, wie tot aufgefunden, bedeckt mit blauen Flecken, Kratzern und anderen Anzeichen von Gewalt am 10. November Moro trug eine Weste ihn als Presse identifiziert den dramatischen Abdeckung US – unterstützten Putsches gegen demokratisch gewählten Präsidenten Evo Morales in Bolivien.

Der 40-Jährige arbeitete für die einflussreiche argentinische Zeitung Pagina / 12 . Stunden zuvor hatte er das, was er für eine rechtsextreme Machtübernahme hielt, denunziert. Seine letzten bekannten Worte, die in seiner Zeitung Stunden vor seiner Entdeckung veröffentlicht wurden, kündigten die Entführung von Regierungsbeamten und Mob-Angriffe auf Journalisten und Medien an. Er war eine der wenigen Stimmen gewesen , die die Terrorkampagne der lokalen Opposition der Welt enthüllten. Moro verbrachte sechs Tage in einem Krankenhaus in La Paz, bevor er schließlich seinen Verletzungen erlag.

Obwohl die Aufmerksamkeit der Welt auf das Andenland gerichtet ist, haben die Medien die wahrscheinliche Ermordung eines ausländischen Journalisten aus politischen Gründen beharrlich ignoriert. Moro wurde in der New York Times, in CNN , MSNBC , Fox News oder anderen westlichen Mainstream-Sendern nicht erwähnt, obwohl seine Geschichte in seiner Heimat Argentinien bekannt ist. Auch wurde sein Fall von den großen Menschenrechtsnetzwerken wie Amnesty International oder Human Rights Watch nicht erwähnt. Selbst das Komitee zum Schutz der Journalisten hat seinen Mord nicht anerkannt. Die Liste der verstorbenen Journalisten im Jahr 2019 zeigt keinen einzigen Namen für ganz Südamerika.

In der Tat betreiben sowohl Medien als auch die Menschenrechteorganisationen eine Kampagne , die die neue Coup-Regierung von Jeanine Añez und ihr brutales Vorgehen gegen unabhängige Medien ausblenden. Die Medien lehnten es ab, die Ereignisse in Bolivien als Staatsstreich zu bezeichnen. Stattdessen begrüßte die New York Times das Ende der „zunehmend autokratischen“ Morales und brachte ihre Erleichterung zum Ausdruck dass das Land sich jetzt in den Händen von „verantwortlicheren“ Führern befindet. Inzwischen hat die Wall Street Journal einen Artikel mit der Überschrift ‚ „Ein demokratischer Durchbruch in Bolivien.‘

Auch Human Rights Watch hat entscheidend dazu beigetragen, den von den USA unterstützten Sturz eines demokratisch gewählten Staatsoberhauptes sich durchsetzen konnte und befürwortet die Gewalt, die Bolivien noch immer heimgesucht hat, und wie sie bekämpft wird. Sein Direktor Ken Roth behauptet , der Putsch sei ein „ Aufstand “ mit dem Ziel „ Verteidigung der Demokratie “ von einem „ starken Mann “ , während die Organisation Añez Gesetz gibt Boliviens berüchtigter Polizei und den Streitkräften vollständige Immunität von allen Verbrechen und schreibt, während die Massaker an den Protestierenden nur auf Grund eines „ problematischen Erlasses. “ geschehe.

Die einzige englischsprachige Quelle, die über Moros Tod berichtet hat , ist laut ihrer Website die Orinoco Tribune , eine winzige venezolanische Nachrichtenagentur mit zwei Mitarbeitern . Die Tribune übersetzte einen argentinischen Artikel und veröffentlichte ihn auf ihrer Website. MintPress News wandte sich an die Tribüne, um die Geschichte zu kommentieren . Der Herausgeber antwortete, dass der Fall von Moro sowie das völlige Schweigen der Medien darüber die Notwendigkeit hervorhoben, neue Basismedien zu schaffen und zu unterstützen. Es stellte auch fest, dass nach dem Putsch gegen den honduranischen Präsidenten Manuel Zelaya im Jahr 2009:

Eine der allerersten Gesten, die der US-Putsch gegen Zelaya in Honduras machte, war die Abschaltung des Gemeinderadios und die Beschlagnahme von Journalisten. Gefolterte Reporter wurden dann als Warnung für andere auf die Autobahn geworfen. Die Glücklichen überlebten. Der Staatsstreich in Bolivien scheint sich in der gleichen Lernkurve zu befinden. “

Wie MintPress berichtet hat , hat es in Bolivien einen koordinierten Angriff auf unabhängige Medien gegeben. Die neue Ministerin für Kommunikation, Roxana Lizarraga hat angekündigt , dass dieser Teil des „Abbaus des Propagandaapparates des diktatorischen Regimes von Evo Morales,“ war und behauptet , dass Morales‘ ‚Militante , die das staatlichen Medien System missbraucht‘ werden ‚zurückgezogen werden.‘ Outlets wie TeleSUR und RT de Español wurde geschlossen und Reporter erschossen. Lizarraga erklärte auch , dass sie Journalisten verfolgen werde, die an dem, was sie als „Aufruhr“ bezeichnete, beteiligt seien, und stellte fest, dass sie bereits eine Liste von „störenden“ Einzelpersonen und Verteilungspunkten erstellt habe.

Menschenrechtsgruppen wurden ebenfalls unterdrückt. Der neue Innenminister Arturo Murillo drohte direkt einer neu eingetroffenen Menschenrechtsdelegation aus Argentinien. „Wir empfehlen diesen Ausländern, die ankommen … vorsichtig zu sein“ , sagte er , „wir schauen dich an. Wir folgen Ihnen „und warnen sie, dass es“ Null Toleranz „geben wird. Er fügte hinzu: “ Bei der ersten falschen Entscheidung, die sie treffen, um Terrorismus und Volksverhetzung zu begehen, müssen sie sich mit der Polizei befassen. “ Die Gruppe wurde anschließend verhaftet , um in der Presse zum Schweigen zu bringen.

Die größten NGOs bestehen hauptsächlich zum Schutz und zur Förderung der Macht unter dem Deckmantel, sich für Menschenrechte einzusetzen. Human Rights Watch begann als Propagandamaschine gegen den sowjetischen Kalten Krieg. Der Mitbegründer von Amnesty International war ein FBI-Aktivposten, der an der Ermordung von Black Panther-Führern wie Fred Hampton beteiligt war. Dies erklärt ihr Desinteresse an Moros Ermordung inmitten des wachsenden Ausmaßes an Gewalt in Bolivien. Diejenigen, die sich gegen die Macht behaupten, werden in den Unternehmensmedien nur selten und ungern erwähnt.

Alan MacLeod ist ein MintPress-Mitarbeiter sowie Wissenschaftler und Autor für Fairness und Genauigkeit in der Berichterstattung . Sein Buch Bad News From Venezuela: 20 Jahre falsche Nachrichten und falsche Meldungen wurde im April veröffentlicht.

Übersetzung: Coop Anti-War Cafe Berlin, HB

