Am Sonntag abend (Ortszeit) informierte Venezuelas Verteidigungsminister Vladimir Padrino López per Twitter, dass in der Nacht zuvor eine Militärbasis der Bolivarischen Streitkräfte in Luepa, einer südvenezolanischen Stadt an der Grenze zu Guyana, überfallen worden sei. Laut Padrino López soll die Opposition dafür verantwortlich sein.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/369368.rechte-opposition-terror-in-venezuela.html

