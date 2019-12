Söldner aus Peru haben venezolaniche Soldaten angegriffen (teleSUR)

Der venezolanische Außenminister Jorge Arreaza hat erklärt, dass die Gruppe der Söldner, die am Sonntagmorgen eine Militäreinheit im Süden des Landes geweckt habe, ihre Operationsbasis in Peru habe.

„Wir prangern die Gruppe von Söldnern an, die versucht haben, Gewalt zu provozieren, und heute ahben sie die Militäreinheit in Gran Sabana angegriffen; sie haben ihre Operationsbasis in Peru“, twitterte Arreaza.

Er sagte, dass „die peruanischen Behörden sich zumindest mitschuldig machen, indem sie diesen Terroristen erlauben, sich ungestraft zu organisieren.“

In einer anderen Botschaft sagte Arreaza, dass „sie von Peru aus über Kolumbien einreisen und Unterstützung auch in Brasilien erhalten“.

Er erklärte, dass es „eine Putschstrategie der Regierungen des Lima-Kartells ist, mit Gewalt und Tod eine politische Destabilisierung in Venezuela hervorzurufen. Wir prangern diese Regierungen vor der Welt an“.

Der Minister für Kommunikation und Information, Jorge Rodríguez, berichtete Stunden bevor das territoriale Verteidigungssystem einen Angriff abwehrte, der am frühen Sonntag gegen eine Militäreinheit im Süden des Landes verübt worden war.

Er enthüllte, dass „sechs Terroristen (die) Informationen von kriminellem Interesse liefern“ festgenommen wurden.

Die bolivianischen Streitkräfte (FANB) behaupteten, dass die Ereignisse Versuche des US-Imperialismus mit einer Kollusion von rechtsextremen Sektoren im Land destabilisieren.

„Diese destabilisierenden Aktionen zielen darauf ab, die Menschen in Venezuela in Angst und Schrecken zu versetzen. (Die FANB) bleibt wachsam gegenüber jeder Bedrohung, die unser geliebtes Heimatland bedroht. Wir werden weiterhin den Frieden der Nation bewahren“, sagte er.

Während des Angriffs sei ein Angehöriger der bolivarischen Armee gestorben, sagte Rodriguez.

Außenministerin Arreaza bekundete im Namen der Regierung ihre Solidarität mit der Familie des am Sonntag getöteten Soldaten.

https://www.telesurenglish.net/news/Peru-Based-Mercenaries-Attacked-Venezuelan-Soldiers-Arreaza-20191223-0001.html

