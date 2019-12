24.12.2019

Der deutsch-türkische Fußballspieler Mesut Özil wirft der chinesischen Regierung vor, die muslimische Minderheit der Uiguren zu unterdrücken. Das Bild Özils taucht nun auf Plakaten von Hongkong-Demonstranten auf. Die Proteste scheinen nun ein neues Ziel gefunden zu haben.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/225d

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge