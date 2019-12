Über die in bis zu 3.000 Metern Tiefe verlegte und geschätzte 6 Milliarden Euro teure Pipeline soll ab 2025 israelisches Erdgas aus Offshore-Feldern wie Tamar und Leviathan nach Europa strömen. USA dafür, Türkei dagegen.

https://www.heise.de/tp/features/Israel-Zypern-Griechenland-und-Italien-haben-sich-auf-Eastmed-Gaspipeline-geeinigt-4623089.html

