Indigener Rat verurteilt Angriff auf venezolanische Militäreinheit ebenso wie „isolierte und individuelle Gewaltakte“ einiger Mitglieder der indigenen Pemón-Gemeinschaft. (teleSUR)

Die im Generalrat von Caciques zusammengeschlossenen venezolanischen indigenen Anführer verurteilten den Angriff auf das venezolanische Militärhauptquartier. der am vergangenen Sonntag stattgefunden hatte. Die Organisation verurteiles „die Absicht rechter Kräfte, Akteure außerhalb der Kämpfe der indigenen Bewegung einzusetzen“, um die öffentliche Meinung davon zu überzeugen, dass der venezolanische Staat „die Gemeinschaften der Pemón-Bevölkerung massakriert“. Die Chefs bestätigten, dass einige Mitglieder der indigenen Pemón-Gemeinschaft an Gewalttaten beteiligt waren, die „außerhalb der Vorschriften und Normen, die unser Volk respektiert, isolierte und individuelle Gewaltakte darstellen“. Dje indigenen Führer verwiesen darauf, dass es rechte Parteien und Oppositionelle mit „wirtschaftlichem Machtinteresse in unserem Territorium“ sind, die diese Gewaltakte fördern. Ebenso forderte das Kollektiv, dass diejenigen, die für diese Angriffe auf die Militäreinheit verantwortlich sind, „nach den Gesetzen der Republik verurteilt und strafrechtlich verfolgt werden müssen, damit diese Handlungen nicht ungestraft bleiben.“ Die Täter des Angriffs auf die Militäreinrichtung haben einen Soldaten getötet und 120 Sturmgewehre und andere Arten von Waffen gestohlen. Angesichts dieser Situation berichtete der venezolanische Präsident Nicolás Maduro, dass es inzwischen 11 Verhaftungen gab und dass die überwiegende Mehrheit der gestohlenen Waffen beschlagnahmt wurden. Quelle teleSUR:

https://bit.ly/2Qd7xM2 Übersetzung: Coop Anti-War Cafe

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge