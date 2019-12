Was, wenn Amri am 19.12.2016 erst 2 Minuten nach dem #Breitscheidplatz-Anschlag mit der U9 am Zoo angekommen ist, weil er dort z.B. verabredet war? Entgegen der offiziellen Behauptung zeigt das Video ihn nämlich beim Verlassen des U-Bahnhofs.

Was, wenn Amri am 19.12.2016 um 20:04 Uhr (2 Minuten nach dem #Breitscheidplatz-Anschlag) erst mit der U9 am Zoologischen Garten angekommen ist, weil er dort z.B. verabredet war? Entgegen der offiziellen Behauptung zeigt das Video ihn nämlich beim Verlassen des U-Bahnhofs.

(1) Was, wenn Amri am 19.12.2016 um 20:04 Uhr (2 Minuten nach dem #Breitscheidplatz-Anschlag) erst mit der U9 am Zoologischen Garten angekommen ist, weil er dort z.B. verabredet war? Entgegen der offiziellen Behauptung zeigt das Video ihn nämlich beim Verlassen des U-Bahnhofs. pic.twitter.com/N7DY6zhyJ8 — I'm Julian! (@cyb3rg33k) December 23, 2019

