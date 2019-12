Putins Blick hinter Russlands Kulisse – Jahrespressekonferenz

Aus Putins Jahrespressekonferenz wurde im deutschsprachigen Raum nur über wenige Abschnitte der über vierstündigen Mammutveranstaltung mit knapp 1.900 Journalisten überhaupt tiefer berichtet. Dabei bieten einige andere Teile viel tiefere Einblicke in das aktuelle Denken und Handeln der russischen Regierung, wo es Bewegung gibt und wo und warum bis 2024 – dem Ende von Putins aktueller Amtszeit – überhaupt nicht mit Änderungen in Russland zu rechnen ist. In Russland dagegen haben sich viele fähige Köpfe mit Putins Aussagen auseinandergesetzt – oppositionelle wie regierungsnahe – und wir zeigen Euch einige der besten dortigen Analysen und Schlussfolgerungen aus dem politischen Großevent am Donnerstag. All das aus den bekanntesten dortigen Zeitungen, aber auch von Julias Interviewpartner und Putin-Biographen Hubert Seipel.

