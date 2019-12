Organic-Flow-Batterie | Erneuerbare Stromspeicher für Netze – Deutschland könnte sich mit Lignin aus dem Abfall der Zellstoffindustrie komplett mit stationären Speichern versorgen.

Großspeicher aus dem organischen Rohstoff Lignin könnten künftig die Stromnetze unterstützen. „Organic-Flow“-Batterien im industriellen Maßstab:

Der Vorteil: Der organische Speicher kommt im Gegensatz zu den meisten Batterien komplett ohne Metall aus. Anders als bei vergleichbaren Redox-Flow-Systemen enthält er auch kein umweltschädliches Vanadium zur Herstellung der Elektrolyte.

Für den natürlichen Rohstoff Lignin spreche neben seiner Umweltfreundlichkeit auch – anders als im Fall von teuren Metallen wie Lithium oder Kobalt – die lokale Produktion und Wertschöpfung, weil das Lignin aus Papierfabriken vor Ort verwendet werden kann, sagt Geigle. Hierzulande sind es jährlich etwa 800.000 Tonnen. „Deutschland kann sich mit dem Lignin aus dem Abfall der Zellstoffindustrie komplett mit stationären Speichern versorgen“.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge