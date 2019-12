Saudi-Arabien entsendet Dutzende von Truppen in das wichtigste Ölfeld Ostsyriens: Bericht

Berichten zufolge hat Saudi-Arabien Dutzende von Kampftruppen auf ein bedeutendes Ölfeld in der syrischen Ostprovinz Dayr al-Zawr entsandt, während die Vereinigten Staaten und einige ihrer regionalen Verbündeten miteinander konkurrieren, die Ölreserven Syriens zu beschlagnahmen und natürliche Ressourcen zu plündern.

Informierte lokale Quellen, die anonym bleiben wollen, teilten dem arabischen Dienst der offiziellen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu mit, dass die saudischen Soldaten mit Hubschraubern auf dem Ölfeld von Omar eingetroffen seien.

Den Quellen zufolge sollen die Truppen saudische und ägyptische Experten bewachen, die vor einer Woche in der Energieanlage eingetroffen sind und vermutlich für Saudi-Arabiens riesigen staatlichen Ölkonzern Saudi Aramco arbeiten.

In dem Bericht wurde festgestellt, dass der Einsatz saudischer Soldaten auf dem Ölfeld mit dem Eintreffen von etwa 30 Lastwagen zusammenfiel, die mit Grab- und Bohrmaschinen ausgerüstet waren.

Den Quellen zufolge waren die Fahrzeuge aus dem Nordirak in syrisches Gebiet eingefahren und saudische Soldaten in einem Wohngebiet in der Nähe des Omar-Ölfelds stationiert, in dem derzeit amerikanische Truppen stationiert sind.

Ende Oktober hob Washington eine frühere Entscheidung zum Abzug aller seiner Truppen aus dem Nordosten Syriens auf und kündigte den Einsatz von etwa 500 Soldaten auf den von kurdischen Streitkräften kontrollierten Ölfeldern im arabischen Land an.

Die USA gaben an, dass der Schritt darauf abzielte, die Felder und Einrichtungen vor möglichen Angriffen der Terroristengruppe Daesh Takfiri zu schützen. Diese Behauptung erging, obwohl US-Präsident Donald Trump zuvor vorgeschlagen hatte, dass Washington wirtschaftliche Interessen bei der Kontrolle der Ölfelder anstrebe.

Pentagon-Chef Mark Esper drohte daraufhin, dass die auf den Ölfeldern stationierten US-Streitkräfte „militärische Gewalt“ gegen jede Partei einsetzen würden, die versuchen könnte, die Kontrolle über die Standorte in Frage zu stellen, selbst wenn es sich um syrische Regierungstruppen oder ihre russischen Verbündeten handelte.

Syrien, das keine US-amerikanische Militärpräsenz auf seinem Territorium autorisiert hat, sagte, die USA „plündern“ das Öl des Landes.

Chinas Sonderbeauftragter für Syrien sagte am Mittwoch, der Vorwand der Vereinigten Staaten, ihre militärische Präsenz im arabischen Land zu erweitern, nämlich die syrischen Ölfelder zu schützen, sei unhaltbar.

„Wer hat den US-Amerikanern das Recht dazu gegeben? Und auf wessen Einladung hin schützen die USA die syrischen Ölfelder? “, erklärte Xie Xiaoyan auf einer Pressekonferenz in Moskau.

„Lasst uns anders herum denken: Würden die USA Syrien erlauben, Truppen auf US-Territorium zu schicken, um dort Ölfelder zu schützen?“, Sagte er.

Quelle PressTV

