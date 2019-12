Sahra Wagenknecht: Trumps Sanktionen gegen die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2

Am Freitag hat US-Präsident Trump gegen die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 Sanktionen erlassen. Nun hat die beteiligte schweizerisch-holländische Firma Allseas angekündigt, sich nicht weiter am Projekt zu beteiligen.

Ich finde: Spätestens mit dieser Reaktion müsste Kanzlerin Merkel klar sein, dass die unverschämte Sanktionspolitik von Trump nicht unbeantwortet bleiben kann. Auf Facebook hatte ich wie folgt kommentiert:

Trump und die US-Konzerne wollen Nord Stream 2 stoppen, damit sie uns ihr dreckiges und teures Fracking-Gas verkaufen können. Es geht bei den US-Sanktionen gegen das Pipeline-Projekt um nichts weiter als um die Anbahnung eines Riesengeschäfts für die US-Fracking-Industrie. Und da reden einige immer noch von „unserem Bündnispartner“?

Der Handelskrieg gegen Nord Stream 2 ist keineswegs das einzige Beispiel dafür, dass europäische Interessen Trump schnurzegal sind. Auch bei der Kündigung des Iran-Abkommens oder des INF-Vertrags sind die Europäer die Hauptleidtragenden. Wer solche Freunde hat, braucht wirklich keine Feinde mehr… Deshalb: Europa darf sich nicht länger von Washington gegen Russland ausspielen lassen.

Wir haben ein elementares Interesse an einem guten Verhältnis zu unserem östlichen Nachbarn. Und wer wie Deutschland aus Atomstrom und Kohle aussteigen will, braucht eine verlässliche Gasversorgung. Statt transatlantischer Willfährigkeit auf Kosten unserer Sicherheit und der Umwelt, ist daher klare Kante angesagt: wir brauchen wirtschaftliche Gegenmaßnahmen, vor allem aber eine eindeutige politische Reaktion – Wer aus eigennützigen Wirtschaftsinteressen so eskaliert, der sollte auch nicht beanspruchen, weiterhin Militärbasen in Deutschland zu betreiben.

