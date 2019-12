Richard Black, US-Senator: USA müssen aufhören, sich in die inneren Angelegenheiten Venezuelas und Boliviens einzumischen, und die Sanktionen gegen Caracas beenden

Die USA müssen aufhören, sich in die inneren Angelegenheiten Venezuelas und Boliviens einzumischen, und die Sanktionen gegen Caracas beseitigen, sagte Richard Black, ein republikanischer Senator aus dem Bundesstaat Virginia (Osten), gegenüber Sputnik.

«Wir (die Vereinigten Staaten) müssen Venezuela in Ruhe lassen. Lass sie in Ruhe. Lassen Sie sie ihre eigene Regierung lösen. Ich denke, das wäre das Beste für alle “, sagte Black.

Die USA begannen im Januar, die Sanktionen gegen Venezuela zu verschärfen, wenige Tage nachdem sich der Oppositionsführer, der Abgeordnete Juan Guaidó, zum Präsidenten des Landes ernannt hatte.

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro beschuldigte Guaidó, eine Marionette in Washington zu sein, und sagte, die Vereinigten Staaten würden einen Putsch planen, um die natürlichen Ressourcen des Landes auszunutzen.

«Die USA, das Außenministerium und die CIA haben diesen jungen Mann, Juan Guaidó, zum Präsidenten gewählt. Es ist ein Witz, niemand hört darauf und es ist eine totale Marionette“, sagte er.

«Aber es ist nicht meine Regierung und es liegt nicht an mir oder irgendeinem US-Amerikaner, zu bestimmen, wie die Venezolaner mit ihren Angelegenheiten umgehen sollen. Ich werde Ihnen sagen, dass mein Vertrauen in meine Analyse etwas erschüttert war, weil ich immer gedacht hatte, dass die venezolanische Wirtschaft aufgrund der Regierung in einer schlechten Verfassung sei. Es ist jedoch schwierig zu bestimmen, wie hoch die Regierung ist und wie hoch die Sanktionen sind “, sagte Black.

Der Senator fügte hinzu, dass Washington die Blockade und die Sanktionen gegen Venezuela aufheben sollte, da sie „unvorstellbares Leid“ verursachen, insbesondere indem sie das Land daran hindern, sein Öl zu vermarkten.

„Wir haben ihre Währung verteufelt und durch das internationale Bankensystem die venezolanische Währung wertlos gemacht. Dann sagen wir:‚ Schauen Sie, wie schlecht diese Regierung ist, Ihre Währung ist nichts wert. ‚ Nun, sie waren es nicht, wir haben ihre Währung unbrauchbar gemacht “, sagte er.

