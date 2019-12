Iran und Japan unterbreiten Vorschläge zum „Brechen“ der US-Sanktionen

Teheran (ParsToday) – Der iranische Präsident Hassan Rohani und der japanische Premierminister Shinzo Abe haben neue Vorschläge beraten, um die US-Sanktionen zu brechen.

Nach der Rückkehr aus dem fünftägigen Besuch in Malaysia und Japan berichtete Rohani vor Journalisten in Teheran über seine Gespräche mit Abe, dieses Jahr hätten sie drei wichtige Treffen gehabt. Die Treffen hätten sich auf die bilateralen, politischen und wirtschaftlichen und die kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern konzentriert.

Er habe auch ein Treffen mit japanischen Unternehmen, sagte Rohani. Unternehmen, die im Iran tätig seien, noch Büros in Teheran hätten und wirtschaftliche Beziehungen unter Sanktionen unterhielten .

Sanktionen würden allen Ländern schaden und nicht nur dem Iran, erklärte Irans Präsident. Sie seien eine „Verlust-Verlust-Entscheidung“, eine falsche Entscheidung und eine falsche Kalkulation der US-Regierung, fügte er hinzu.

Rohani fügte hinzu: „Wir glauben, dass es eine dringende, nationale und revolutionäre Aufgabe für uns alle sei, die Sanktionen zu brechen und die amerikanische Verschwörung zu vereiteln.“ Darüber habe man mit allen Ländern konsultiert.

Er fügte hinzu: Japan unterstützt Irans Hormuz-Friedensplan und sie hätten dies auch deutlich gemacht. Zudem hat Japan unterstrichen, dass sie nicht an dem von den USA geführten regionalen Sicherheitsplan teilnehmen werden.

Wir glauben, dass die regionale Sicherheit durch die Länder der Region gewährleistet werden sollte. Auf dieser Grundlage haben wir den Hormuz-Friedensplan vorgestellt, sind uns aber gleichzeitig bewusst, dass die regionale Sicherheit für alle Länder, einschließlich Japan, wichtig ist, sagte Rohani weiter.

Der japanische Premierminister führte nach dem Besuch des iranischen Präsidenten in Tokio ein Telefongespräch mit US-Präsident Donald Trump. Laut der japanischen Tageszeitung „Nikki“ habe Abe wahrscheinlich Trump über seine Gespräche mit dem iranischen Präsidenten informiert.

Der iranische Präsident traf am Freitagabend an der Spitze einer hochrangigen Delegation in Tokio ein und wurde von Shinzo Abe offiziell begrüßt.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge