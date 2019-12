Die chilenische Sozialistische Partei fordert den Rücktritt des Bürgermeisters Santiagos und des Polizeichefs (teleSUR)

Die chilenische Sozialistische Partei fordert den Rücktritt des Bürgermeisters der Hauptstadt, Felipe Guevara, und des Polizeichefs, General Mario Rozas, wegen polizeilicher Repression gegen Demonstranten, die den Ausstieg des neoliberalen Modells im Land fordern.

Die Sozialistische Partei (PS) von Chile forderte am Samstag den Rücktritt des Bürgermeisters der Metropolregion, Felipe Guevara , und des Polizeichefs , General Mario Rozas , wegen öffentlichen Gewalt gegen den Demonstranten am letzten Freitag auf der Plaza de la Dignidad. „Wir verurteilen nachdrücklich die Unterdrückung der Polizei gegen die friedlichen Demonstrationen der Bürger … der Akt der Gewalt gegen den jungen Oscar Pérezda zeigt, dass die Aktionen der Spezialkräfte der Polizei absolut und völlig unkontrolliert sind“, heißt es im Kommuniqué des PS . „Wir bekräftigen unsere Forderung an die Regierung, den Generaldirektor unverzüglich zu entlassen und die Einhaltung der gesetzlichen Normen und Protokolle bei den Aktionen der Polizei wiederherzustellen. Ebenso fordern wir den Rücktritt von Bürgermeister Felipe Guevara“, heißt es in der Erklärung. Carabineros führte auf Anordnung des Bürgermeisters Felipe Guevara eine neue Repression gegen die Demonstranten durch, die sich am vergangenen Freitag auf der Plaza de la Dignidad versammelt hatten, um die Politik von Präsident Sebastián Piñera abzulehnen . Das Nationale Institut für Menschenrechte in Chile (INDH) gab bekannt, dass während der Demonstrationen, die das Land seit dem 18. Oktober erlebt hat, mindestens 3.357 Menschen durch Polizeirepressionen verletzt wurden. https://www.telesurtv.net/news/chile-exigen-dimision-intendente-jefe-carabineros-20191221-0020.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge