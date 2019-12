Neuer Angriff auf syrische Ölfelder war für terroristische Gruppen „zu raffiniert?“ – Höchstwahrscheinlich von ausländischen Militär- oder Geheimdiensten durchgeführt

Eine syrische Regierungsquelle teilte am Samstag mit, dass die jüngsten Angriffe auf die Gas- und Ölfelder im Osten von Homs höchstwahrscheinlich von ausländischen Militär- oder Geheimdiensten durchgeführt wurden.

Der Quelle zufolge waren die Angriffe auf das Al-Rayyan-Gasfeld und andere Ölvorkommen auf dem Land in Homs „zu kompliziert“, um von terroristischen Gruppen wie dem Islamischen Staat (ISIS / ISIL / IS / Daesh) durchgeführt zu werden.

Darüber hinaus gab die Quelle bekannt, dass der Angriff von hoch entwickelten Drohnen durchgeführt wurde, die es schafften, die Luftverteidigung des syrischen Militärs zu umgehen und präzise Angriffe auf diese Einrichtungen östlich von Homs auszuführen.

Auf die Frage, warum ein ausländisches Militär auf diese Öl- und Gasfelder abzielen möchte, teilte die Quelle mit, dass die USA und ihre Verbündeten versuchen, die syrische Regierung daran zu hindern, auf das Öl des Landes zuzugreifen.

Keine Gruppe hat bislang die Verantwortung für diesen jüngsten Angriff auf diese Ölanlagen übernommen.

Berichten zufolge planen die syrischen Behörden, öffentliche Verkehrsmittel und Taxis angesichts eines Öldefizits im Land von Benzin auf Erdgas umzustellen. Ein Plan zur Kontrolle des Verbrauchs von Gas und Heizöl durch öffentliche Verkehrsmittel und Taxis mittels GPS-Ortung ist Berichten zufolge ebenfalls in Arbeit.

In Zentralsyrien gibt es ausrecichende Erdgasvorkommen.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge