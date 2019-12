Dr. Karamba Diaby, SPD-Bundesttagsabgeordneter: „Assange muss ein faires Verfahren erhalten. Seine Genesung ist dabei ein Grundpfeiler. Dafür setzen sich verschiedene Politikerinnen und Politiker in Deutschland ein“.(abgeordnetenwatch.de)

https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/dr-karamba-diaby/question/2019-12-02/328101

Sehr geehrter Herr Diaby!

Der UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer und andere bekunden Folter-Behandlung bei

JULIAN ASSANGE im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh.

Die USA fordern seine Auslieferung und machen ihm den Prozess wegen der Veröffentlichung von US-Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan. Julian Assange drohen bis zu 175 Jahre Haft, womöglich sogar die Todesstrafe. Der US-Whistleblower Edward Snowden bezeichnet den Fall als „Kriegserklärung gegen den Journalismus“.

Ein kürzlich erschienenes Buch nimmt Stellung:

„In Defense of Julian Assange“. Herausgeber ist Tarq Ali mit 38 Autoren

In der Diskussion um Pressefreiheit und Verteidigung der Menschenrechte möchte ich Sie als stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Menschenrenrechte und humanitäre Hilfe fragen:

Haben Sie oder andere sich in der Öffentlichkeit für JULIAN ASSANGE eingesetzt?

Freundliche Grüße

Elke Zwinge-Makamizile

ANTWORT:

Sehr geehrte Frau Elke Zwinge-Makamizile

der UN-Sonderberichterstatter zu Folter hat festgestellt, dass Julian Assange Folgen von psychologischer Folter aufweist und dringend aus der Haft entlassen werden muss.

Klar ist: Assange muss ein faires Verfahren erhalten. Seine Genesung ist dabei ein Grundpfeiler. Dafür setzen sich verschiedene Politikerinnen und Politiker in Deutschland ein.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Karamba Diaby, MdB

