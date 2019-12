Delegationreise vom 3.-12. Januar 2020: Ernährungssouveränität in Venezuela – Zeugenauswirkungen von Sanktionen und Reaktionen vor Ort

Nehmen Sie an einer Sonderdelegation (3.-12. Januar 2020) teil!

Was ist aktuell in Venezuela los? Überzeugen Sie sich selbst, wie die Venezolaner mit US-Wirtschaftssanktionen umgehen, die eine soziale Implosion verursachen sollen. Sensationelle Berichte über Venezolaner, die Zootiere und faulen Müll essen, vermitteln ein verzerrtes Bild der Ereignisse in Venezuela. Die Medien lassen auch eine ernsthafte Analyse der Rolle des als CLAPs bezeichneten Programms zur Verteilung von Nahrungsmitteln aus, das im Rahmen einer Partnerschaft zwischen Regierung und Gemeinde durchgeführt wird und Millionen von Venezolanern erreicht. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass die von den USA verhängten Sanktionen , wie in einem kürzlich veröffentlichten Bericht von CEPR angegeben , tatsächlich kollektive Not und sogar den Tod verursachen.

Nehmen Sie an einer Sonderdelegation (3.-12. Januar 2020) teil, die sich mit den tatsächlichen Verhältnissen vor Ort und dem Kampf für Ernährungssicherheit und Ernährungssouveränität in Venezuela befasst, zu einer Zeit, als die Regierung von Donald Trump eine neue Reihe von Sanktionen verhängt hat gegen die Nahrungsmittelprogramme, die der venezolanische Staat erstellt hat

Der Bolivarianische Kreis Alberto Lovera in New York lädt Historiker, Künstler, Videographen, Schriftsteller, politische Analysten, Angehörige der Gesundheitsberufe, Experten für landwirtschaftliche Produktion und andere Aktivisten ein, sich im kommenden Januar 2020 einer Delegation in Caracas, Venezuela, anzuschließen Angesichts der Verknappung von verarbeiteten Lebensmitteln, um ihre eigenen Lebensmittel anzubauen und zu verteilen; partizipative Demokratie in Aktion durch Gemeinderäte, Kommunen und andere Formen der Bürgerorganisation; gemeindenahe Bemühungen in den Bereichen Kunst, Medien, Bildung, Gesundheit und Ernährung; alternative Märkte und Messen mit hausgemachten Produkten und agroökologisch hergestellten Lebensmitteln; Parks, Naturgebiete, historische Stätten und andere zurückgewonnene öffentliche Räume.

Kommen Sie mit und werden Sie Zeugen der Auswirkungen des Wirtschaftskriegs und der Sanktionen gegen das venezolanische Volk, die von Donald Trumps Regierung verhängt wurden, sowie den inspirierenden Widerstand gegen diese, da Venezolaner als Reaktion auf die Krise auf Ernährungssouveränität drängen. Kommen Sie und sehen Sie die wahre „Bedrohung“ Venezuelas – als lebenden Beweis dafür, dass eine andere Welt tatsächlich möglich ist. Wie das venezolanische Volk behauptet: „Venezuela ist keine Bedrohung – wir sind Hoffnung!“

Termine: 3.-12. Januar 2020

Reiseverlauf: Start und Ende in Caracas; Besuche in den Bundesstaaten Yaracuy, Miranda und Aragua.

Für weitere Informationen: E-Mail cbalbertolovera @ gmail. com

Details und Rieseberichte auf deutsch:

http://www.coopcafeberlin.de/ex/translations/venezuela-delegation.html

english:

http://www.coopcafeberlin.de/ex/translations/venezuela-delegation-en.html

Ständig aktualisierte Nachrichtensammlung zu Lateinamerika:

https://cooptv.wordpress.com/category/latin-america/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge