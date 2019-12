Boliviens Exilpräsident Evo Morales erklärt, dass der spanische Jurist Baltasar Garzon ihn bei den Bemühungen vertreten wird, den Haftbefehl der Putschregierung aufzuheben. (teleSUR)

Boliviens Exilpräsident Evo Morales gab am Donnerstag bekannt, dass der spanische Jurist Baltasar Garzon ihn bei den Bemühungen vertreten wird, den Haftbefehl der Putschregierung aufzuheben.

„Mit Baltasar Garzon haben wir ein internationales Team gebildet. Wir werden rechtlich gegen diesen Haftbefehl vorgehen, der weder verfassungsrechtlich noch legal ist“, sagte Morales.

Diese Ankündigung stammt aus Buenos Aires, Argentinien, wo sich Evo Morales mit politischem Flüchtlingsstatus aufhält.

Der frühere Richter Baltazar Garzon erlangte Ende der 1990er Jahre internationales Renommee, als es ihm gelang, den chilenischen Diktator Augusto Pinochet zu verhaften und ihn wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verurteilen, die er während seiner Regierung begangen hatte (1973-1990).

Am 18. Dezember erließ das bolivianische Putschregime unter der Führung von Jeanine Añez einen Haftbefehl gegen Morales und beschuldigte ihn der Volksverhetzung und des Terrorismus.

Um diesen paradoxen Vorwurf zu rechtfertigen, präsentierte das von den USA unterstützte De-facto-Regime eine Aufzeichnung, in der Morales angeblich seine Anhänger aufforderte, gegen das Añez-Regime zu kämpfen und die Straßen zu blockieren, um die Versorgung der Städte mit Nahrungsmitteln zu verhindern.

Nachdem Morales aufgrund eines militärischen Aufstands gezwungen war, sein Land zu verlassen, der später durch wirtschaftliche Belohnungen motiviert wurde, die die äußerste Rechte Boliviens den Sicherheitsbeamten versprach, reiste er nach Mexiko, wo ihm Präsident Andres Manuel Lopez Obrador politisches Asyl gewährte.

Als Alberto Fernandez am 10. Dezember die Präsidentschaft Argentiniens übernahm , reiste der MAS-Führer in dieses südamerikanische Land und beantragte den Status eines politischen Flüchtlings.

„Ich habe so große Lust, in Bolivien zu sein. Kameraden, Führer und Behörden kommen jedoch ständig, um mich zu besuchen. Die beste Art zu operieren ist immer noch von Buenos Aires aus “, sagte Morales.

Der Kontakt zwischen dem bolivianischen Führer und dem ehemaligen spanischen Richter ist nicht neu. Am 13. November reichte Garzon bei der Interamerikanischen Menschenrechtskommission (IACHR) eine Petition ein, mit der Morales als Kandidat für die Wahlen 2020 zugelassen werden soll.

„Wir haben diese Initiative aufgrund der ernsten Gewaltsituation in Bolivien eingereicht, die Präsident Evo Morales gezwungen hat, in Mexiko ins Exil zu gehen“, sagte Garzon.

Zu dieser Zeit stellte der spanische Anwalt klar fest, dass das, was in Bolivien geschah, die Folge eines Staatsstreichs war.

„Das Militär … rebellierte und ergriff die Macht. Daher kann man ohne Zweifel sagen, dass es ein Militärputsch war . Und das drücken wir in der Petition vor der IACHR aus.“

