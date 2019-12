Putin auf der Jahres-Pressekonferenz: Zum bislang fehlenden Friedensvertrag zwischen Russland und Japan

Ein japanischer Journalist fragte Wladimir Putin nach dem bislang fehlenden Friedensvertrag zwischen Russland und Japan und dem nuklearen Gleichgewicht in der Welt. Der russische Präsident zeigte sich besorgt über eine mögliche Stationierung von US-Waffen auf den Kurilen, die Japan für sich beansprucht, falls die Inseln an Tokio übergeben werden sollten:

Wo sind die Garantien, dass morgen keine neuen US-Angriffswaffen auf diesen Inseln auftauchen werden? Wo sind diese Garantien?“

Nichtsdestoweniger suche man weiter nach einem Ausweg aus der Situation. Die Regierungen in Moskau und Tokio hätten gute und vertrauensvolle Beziehungen, so Wladimir Putin.

