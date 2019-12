Erklärung des zypriotischen Friedensrats: Es ist Zeit für eine Lösung und FRIEDEN! Alle ausländischen Truppen aus Zypern!

Erklärung des zypriotischen Friedensrats zu den neuen abenteuerlichen Militärplänen der Türkei in Zypern und zu den Plänen der Einrichtung einer Drohnen- und Marinebasis in den besetzten Gebieten

Der zypriotische Friedensrat lehnt die Umwandlung der besetzten Gebiete Zyperns durch die Türkei in eine Startrampe für Militäreinsätze und Spionageaktivitäten in der weiteren Region des östlichen Mittelmeers auf das Schärfste ab. Wir verurteilen die Nutzung des illegalen Zivilflughafens im besetzten Dorf Lefkoniko für militärische Zwecke mit dem Transport unbemannter Militärflugzeuge aus der Türkei und dem geplanten Bau eines Marinestützpunkts im besetzten Trikomo zur Überwachung der illegalen türkischen Öl-Bohrungen in der ausschließlichen Wirtschaftszone Zyperns. Die Tatsache, dass diese unbemannten Flugzeuge Waffensysteme tragen können, verschärft die ohnehin angespannte Situation im östlichen Mittelmeerraum.

Die neuen militärischen Pläne der Türkei mit dem Einsatz neuer Waffensysteme und dem Bau von Stützpunkten bergen enorme Gefahren für unser Land und die Menschen. Die neuen Schritte der Türkei dienen ihren expansiven Bestrebungen in Zypern und der Region des östlichen Mittelmeers. Diese Maßnahmen sowie die fortschreitende Militarisierung Zyperns stellen weitere Hindernisse für den Verhandlungsprozess dar und führen uns vom Ziel ab, das Zypern-Problem mit unvorhersehbaren Folgen für alle Zyprer zu lösen.

Seit einiger Zeit schlagen wir Alarm: Solange die Stagnation im Zusammenhang mit dem Zypernproblem anhält, wird die Türkei ermutigt und es werden neue vollendete Tatsachen geschaffen, die uns vom Verhandlungsverfahren abbringen und uns der Teilung näher bringen. Anstatt sich auf die Lösung des Zypernproblems zu konzentrieren, konzentrierte sich die Regierung Anastasiades auf die weitere Militarisierung Zyperns. Sie beschließt, ihre militärischen Aktivitäten zu verstärken, indem sie Zypern an die NATO-Maschine und die militärischen Strukturen der EU bindet, Militärabkommen mit Israel, den USA und Frankreich abschließt und unser Land in die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit (PESCO) einbindet und Erlaubnis erteilt zur Nutzung von Land, See, Häfen und Flughäfen für militärische Aktivitäten. Die jüngste zaghafte Verurteilung der Türkei durch die EU-Kommission hat keine wirklichen Auswirkungen auf die aggressive Politik der Türkei.

Der zypriotische Friedensrat wird weiterhin gegen die Militarisierung Zyperns kämpfen und den langjährigen Slogan „Alle ausländischen Truppen raus aus Zypern! Für ein unabhängiges Zypern! “Zypern muss befreit, wiedervereinigt und von allen Armeen und ausländischen „Bewachern “ befreit werden. Die kritische Lage in Bezug auf das Zypern-Problem erfordert ein gemeinsames Vorgehen aller friedliebenden Kräfte in beiden Gemeinschaften. Griechische Zyprioten und türkische Zyprioten, die vereint sind, werden sich den Bemühungen widersetzen, uns von dem Verfahren zur Lösung des Zypernproblems abzuwenden, und werden für den Frieden und die Lösung der bi-zonalen, bi-kommunalen Föderation kämpfen. Die Menschen in Zypern haben in den letzten Jahrzehnten einen hohen Preis gezahlt. Es ist Zeit für eine Lösung und FRIEDEN!

Übersetzung: Coop Anti-War Cafe Berlin, HB

