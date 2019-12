Nachdem die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) russische Athleten für die nächsten vier Jahre von der Teilnahme an internationalen Wettkämpfen ausschloss, gerät nun die Organisation selbst in die Kritik. (RT Deutsch)

„Ein schmutziges Instrument“:

Warum die WADA vor der eigenen Haustüre kehren sollte

Der vermeintliche Dopingskandal in Russland zieht weiter Kreise. Namhafte Journalisten und Sportwissenschaftler sind der Meinung, dass die Welt-Anti-Doping-Agentur zuerst einmal vor der eigenen Haustüre kehren sollte.

Nachdem die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) russische Athleten für die nächsten vier Jahre von der Teilnahme an internationalen Wettkämpfen ausschloss, gerät nun die Organisation selbst in die Kritik. Während die WADA russischen Athleten, und niemand geringerem als dem russischen Staat, systematisches Doping vorwirft, werfen Kritiker der WADA vor, die Dopingfälle selbst zu produzieren. Die WADA, heißt es, versagt auf ganzer Linie, sowohl ethisch, wissenschaftlich, organisatorisch und juristisch. Beispiele gibt es viele.

Vor diesem Hintergrund fordert die Sportjournalistin Sally Jenkins ein philosophisches, ethisches und wissenschaftliches Umdenken. Denn die Athleten, so Jenkins, sind zwischen die Fronten geraten, in einem Kampf zwischen den kriminellen Ordnungshütern der WADA und politischen Leisetretern, die es der WADA erlauben, Athleten und ganze Nationen unter Generalverdacht zu stellen.

WADA agiert auf politischer Ebene ohne Mandat

Die WADA wurde vom Internationalen Olympischen Komitee nicht entworfen, um Staaten oder staatliche Organisationen zu überwachen. Das IOC gründete die WADA mit dem Ziel, die Schuld einzelner Athleten zu belegen und nicht die Aufmerksamkeit auf die vermeintlichen oder tatsächlichen Hintergründe zu lenken. Somit ist die Aufgabe der WADA eindeutig umrissen: Einzelne schwarze Schafe unter Einsatz von Dopingtests aus dem Verkehr zu ziehen, ohne sich um die politischen, organisatorischen oder medizinischen Hintergründe der Dopingfälle zu kümmern. Die Aufgabe der WADA ist also rein technischer Natur.

Im Falle Russlands hat die WADA das Pferd aber von hinten aufgezäumt. Man stellte kurzerhand die Anschuldigung in den Raum, Russland betätige sich in groß angelegten Dopingprogrammen, und sperrte sämtliche russische Athleten ohne Nachweis einer individuellen Schuld. Diese Anschuldigung, es gäbe einen staatlichen Dopingapparat in Russland, basieren auf einer Verkettung von Ereignissen, die mehr als fragwürdig sind.

Unumstößlicher Fakt ist, dass die WADA auf Basis einiger vermeintlich positiver Dopingproben einzelner Athleten zwei falsche Schlussfolgerung gezogen hat: Erstens, dass alle russischen Athleten Doping ausgesetzt sind, und zweitens, dass die russische Regierung hierfür verantwortlich ist. Mit der hieraus folgenden Sperre der russischen Athleten hat die WADA das Terrain der wissenschaftlichen und organisatorischen Korrektheit verlassen und die politische Bühne betreten.

Hier weiter im Text (mit Video und weiterführdenden Links): https://deutsch.rt.com/inland/95627-verein-deutscher-athleten-begrusst-sperre/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge