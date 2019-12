Nach langem Telefonat über Julian Assange mit Prof Melzer (UN Sonderberichterst. über Folter): JA ist gefoltert worden. Ich finde: in Europa muss gelten: Wer gefoltert wurde, braucht Hilfe & muss sich auf Rechtsstaatlichkeit verlassen können. Beides ist bei JA nicht gewährleistet — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) December 17, 2019

