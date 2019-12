Der frühere Präsident der UdSSR, Gorbatschow, wirft den USA vor, eine globale militärische Dominanz anzustreben.

Laut Gorbatschow sollten Russland und die Vereinigten Staaten den Dialog über Fragen der Rüstungskontrolle wieder aufnehmen und sich auf eine atomwaffenfreie Welt zubewegen

Der frühere Präsident der UdSSR, Michail Gorbatschow, sagte in einem Interview mit der japanischen Zeitung Asahi, dass Washington mit dem Rücktritt von Atomwaffenkontrollverträgen die absolute militärische Vormachtstellung anstrebe.

„Der Grund für den Rückzug der USA aus den Atomwaffenkontrollverträgen ist ihre Entschlossenheit, alle möglichen Einschränkungen im militärischen Bereich zu beseitigen und absolute militärische Vormachtstellung zu erlangen“, zitierte das Papier Gorbatschow. „In der modernen Welt ist eine Hegemonie eines Landes jedoch unmöglich.“

„Wenn es irgendeine Art von Instabilität im Sicherheitsbereich gibt, wird die gesamte Weltpolitik infolge eines neuen Wettrüstens in Anarchie und Volatilität stürzen. Dies wird die Sicherheit aller Nationen, einschließlich der Vereinigten Staaten, beeinträchtigen“, fügte er hinzu.

Laut Gorbatschow sollten Russland und die Vereinigten Staaten den Dialog über Fragen der Rüstungskontrolle wieder aufnehmen und sich auf eine atomwaffenfreie Welt zubewegen.

In einem früheren Interview mit CNN äußerte der frühere sowjetische Präsident die Hoffnung, dass der Vertrag über Nuklearwaffen der Mittelklasse (INF) erhalten bleibt. Er wurde jedoch auf Washingtons Initiative am 2. August beendet , bekannt als New START, ist ebenfalls unklar. Das Abkommen läuft im Februar 2021 aus, die Ausweitung des Dokuments bleibt jedoch aufgrund der Haltung Washingtons fraglich.

