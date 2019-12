Progressive und Kommunisten in Chile über die breite Teilnahme und die Ergebnisse der Bürgerbefragung: Die große Botschaft ist, dass die Verfassung der 80er Jahre für tot erklärt wurde.

Die progressiven und kommunistischen Parteien, Mitglieder der Koalition „Einheit für den Wandel“, weisen auf die Bedeutung der hohen Bürgerbeteiligung an der am kommunalen Konsultation hin. Dies zeige, wie sie argumentierten, dass die Teilnahme sowohl auf lokaler als auch auf nationaler Ebene häufiger erfolgen könne, was die hohe Akzeptanz der neuen Verfassung in der Bevölkerung unterstreiche.

Der Vizepräsident der Gemeinschaft, Ricardo Godoy, von der Fortschrittspartei forderte die Regierung auf, „auf das zu achten, was die Bürger sagen, und insbesondere auch auf bestimmte oppositionelle Akteure, die der Ansicht sind, dass dieser Verfassungsprozess im Kongress abgeschlossen werden muss. Hier ist ein Aufruf der Bürger, die Teil des Entscheidungsprozesses sein wollen. Aus dem gleichen Grund steht es fest, dass dies eine klare Botschaft ist und dass es einen konstituierenden Prozess gibt, der zu 100% die Meinung der Bürger widerspiegelt.

Für den Präsidenten des PZ, Stellvertreter Guillermo Teillier, war diese Konsultation ein Erfolg, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass die Exekutive und andere staatliche Institutionen keine Hilfe zur Weiterentwicklung der Konsultation leisteten.

Teillier fügte hinzu: „Es gibt keine Möglichkeit, Chile von einer neuen Verfassung abzuhalten. Diejenigen, die immer noch dagegen sind, müssen auf diese überwältigende Volksabstimmung hören, bei der klar geworden ist, dass die große Mehrheit eine neue Verfassung will. Für die Mechanismen der Verfassungskonvention und der Konstituierenden Versammlung gibt es eine breite Mehrheit. Dies alles ist zweifellos auch das Ergebnis und ein Teil des Mobilisierungsprozesses, in dem sich das chilenische Volk befindet. “

Quelle: http://pcchile.cl/2019/12/16/progresistas-y-comunistas-valoraron-participacion-y-resultados-de-consulta-ciudadana-el-gran-mensaje-de-hoy-es-que-se-dio-por-muerta-constitucion-del-80/

