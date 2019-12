Frankreich: Bei Demonstration eingesetzte Tränengasgranate ist „Kriegswaffe“ (Video)

Das Unternehmen Alsetex hat die französischen Behörden bereits im Januar vergangenen Jahres darauf hingewiesen, dass die von ihm hergestellte Tränengasgranate mit der Bezeichnung GLI F4 nicht gegen Demonstranten eingesetzt werden sollte. Alsetex warnt, die explosiven Granaten könnten potentiell sogar tödlich sein.

Zum Video: https://deutsch.rt.com/europa/95901-frankreich-bei-demonstration-eingesetzte-tranengasgranate/

