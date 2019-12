Das Recht, in Frieden zu leben – von Victor Jara – Chile 2019, mit zahlreichen lateinamerikanischen Künstlern

von Victor Jara

Décimas: Manuel Sanchez. Producción musical: Moro González Chamberlain Co producción musical: Mauricio Cornejo

Künstler: Moro González Chamberlain: guitarra. America Paz: bajo. Jano Rivera: percusión, charango. Mauricio Cornejo: bajo, charango. Manuel Sanchez: guitarrón Chileno. Maximiliano Alarcón: quenacho, saxo. Jorge de la selva: cavaquinho. Mauricio Acuña: programación loops. Kiuge Ayashida: guitarra eléctrica.

Sänger: 1 Jorge Coulon 2 Vicente Cifuentes 3 Victor solo di medina 4 Pablo ilabaca 5 Cecilia Echenique 6 Ismael Oddoe 7 Denise Aguaturbia 8 Jeannette Pualuan 9 Marcela cardemil 10 Moro Gonzalez 11 Miguel Pellao 12 Mauricio Cornejo 13 Daniel Donoso 14 Matías Arriaza 15 Héctor Pavez 16 Eduardo Yañez 17 Don Roro (Rodrigo Osorio) 18 Ricardo Silva 19 Charly Benavente 20 Priscila Rubio 21 Makari_flow

Schausspieler: Amparo Noguera La Chinganera Jorge Baradit Catalina Saavedra Hector Noguera Maria Paz Grandjean Rodrigo Perez Jorge Yañez Marcela Millie Bailarina: Catalina Duarte Cammel

Grabado en estudios 728 (surtrio) Grabación y mezcla: Mauricio Cornejo y Moro González Masterización: Clio Video: Producción: Estudio 728 Dirección y edición: Mauricio Cornejo Corrección de color: Sebastian Jarpa http://www.copilotofilms.cl Coordinación actores: La Chinganera Agradecimientos: Elio Hidalgo http://www.partnerdigital.cl, Alejandro Ñanculef, Carlos Dittborn.

Original hier:

http://bit.do/fmfQ4

