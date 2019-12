Stellungnahme des chilenischen Senators Navarro nach Zulassung seiner Klage: „Strafanzeige gegen Staatspräsident Piñera wegen Verletzung der Menschenrechte: Wir fordern 20 Jahre Haft.“

Das 7. Garantiegericht von Santiago stimmte der Klage wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu, die der progressive Senator gegen den Präsidenten der Republik für Dutzende von Menschen eingereicht hatte, die seit dem 18. Oktober ein oder beide Augen verloren haben und zwar durch staatliche Ordnungskräfte.“

Santiago, Dienstag, 1. Dezember , 7. 2019. – „Er wird mit einer Freiheitsstrafe bestraft , deren Höchststrafe zwischen 15 Jahren und einem Tag bis zu 20 Jahren liegt“, sagte Senator Alejandro Navarro in Bezug auf die Klage wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die er gegen Sebastián Piñera eingereicht hatte und die am heutigen Montag vom Gericht in Santiago zur Bearbeitung zugelassen worden war.

Laut dem Präsidenten der Menschenrechtskommission des Senats, verstösst dies gegen Artikel 5 des Gesetzes 20357 verstößt, der nach dem grossen Ausmass an Augenverletzungen in Chile von Straftaten gegen die Menschlichkeit anwendbar ist, sowie auch gegen Völkermord und Kriegsverbrechen anzuwenden ist. Dem Angeklagten droht die oben beschriebene Strafe, wenn festgestellt wird, dass er für Folgendes verantwortlich ist: 1) Kastration eines anderen oder Verstümmelung eines wichtigen Person oder 2) Verletzung eines anderen, wodurch er geisteskrank und arbeitsunfähig wird. hilflos, behindert oder merklich deformiert. “

„Das Verbrechen gegen die Menschlichkeit wird bestätigt“, fuhr er fort, „wenn 1) die Tat im Rahmen eines weitverbreiteten oder systematischen Angriffs gegen eine Zivilbevölkerung begangen wird oder 2) der Angriff auf eine Politik des Staates oder seiner Agenten reagiert .“

„Das heißt, alles, was seit dem 18. Oktober in Chile passiert ist, wo Dutzende von Bürgern verstümmelt wurden, nachdem sie von staatlichen Kräften unterdrückt und systematisch angegriffen wurden. Auf der Grundlage dieser Strafanzeige droht Piñera eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren “, sagte Navarro.

Für den Senator der Region Biobío: „Wir haben es bereits bekräftigt, wir werden keine Straflosigkeit zulassen, wir werden es nicht zulassen, als Pinochet starb, ohne dass die Diktatur dafür bezahlen muss. “

„Die Staats- und Regierungschefs Perus und Ägyptens , Alberto Fujimori und Hosni Mubarak, mussten wegen ihrer Verantwortung für die Verletzung der Menschenrechte ihres Volkes mit Gefängnisstrafen bezahlen. Gleichzeitig werden in Chile weiterhin Tag für Tag Menschen verletzt, mit Natronlauge, mit Gummigeschossen, mit Tränengas, mit Chemikalien, mit roher Gewalt “, sagte er.

„Dies ist eine Beschwerde, die versucht Gerechtigkeit herzustellen, und Gerechtigkeit in diesem Fall von Menschenrechtsverletzungen bedeutet Gefängnis für Piñera. Nur so können diese Verbrechen von der Justiz in Zukunft verhindert werden. “, schloss Alejandro Navarro.

