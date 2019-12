Boliviens Ex-Außenminister Diego Pary unter der Regierung von Evo Morales ist bereit 2020 als Präsidentschaftskandidat anzutreten.

Die nächsten Präsidentschaftswahlen in Bolivien sollen im nächsten Frühjahr stattfinden, nachdem Präsident Evo Morales nach den Massenprotesten, die das lateinamerikanische Land erschüttert haben, zurückgetreten ist.

Der frühere bolivianische Außenminister Diego Pary erklärte am Mittwoch, er sei bereit, bei den Wahlen 2020 Präsidentschaftskandidat der Partei Bewegung für Sozialismus (MAS) zu werden, falls ihn seine Partei als Kandidat ernennt.

„Wenn die sozialen Bewegungen, das bolivianische Volk und unsere Partei dies beschließen, bin ich bereit, mich der Herausforderung zu stellen und daran zu arbeiten, Bolivien eine echte Demokratie zu geben und unsere wirtschaftliche, politische und soziale Stabilität wiederherzustellen“, bestätigte er, auf eine Frage nach seiner möglichen Kandidatur .

Diego Pary Rodriguez war vom 4. September 2018 bis zum 20. Oktober 2019 bolivianischer Außenminister.

Er trat im Zuge eines Machtwechsels im Land zurück, der auf den Rücktritt von Präsident Evo Morales folgte.

Morales trat letzten Monat zurück, als die Opposition gegen seinen Wahlsieg im Oktober protestierte .

Derzeit lebt Morales in Argentinien, wo ihm der Flüchtlingsstatus zuerkannt wurde.

Quelle: Sputniknews

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge