Mitgliedern des Schutzkollektivs der Botschaft Venezuelas in Washington DC wird ein faires Gerichtsverfahren verweigert – Angeklagte US-Aktivisten hatten die Erlaubnis der gewählten venezolanischen Regierung, sich in der Botschaft aufzuhalten. (popularresistance.org)

Am Freitag, dem 13. Dezember, lehnte Richter Beryl A. Howell, der oberste Richter des US-Bezirksgerichts, die von den vier Beschützern der Botschaft eingereichten Anträge ab. Die 4 Aktiviten waren am 16. Mai nach 37-tägigem Aufenthalt in der venezolanischen Botschaft in Washington, DC, festgenommen worden, wo sie versucht hatten zu verhindern, dass es unter Verstoß gegen die Wiener Konvention an Putschisten aus Venezuela übergeben wird. Diese Ablehnung wird den Umfang der am 11. Februar 2020 geplanten Gerichtsverhandlung gegen Adrienne Pine, David Paul, Margaret Flowers und Kevin Zeese erheblich einschränken. Ihnen drohen Anklagen, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr, einer Geldstrafe von jeweils 100.000 US-Dollar und einer Entschädigung der Regierung für Polizeieinsätze und -schäden geahndet werden können.

Die Entscheidung von Richter Howell wird zu einer Farce führen, in der die Jury die umstrittene Rechtmäßigkeit der Anerkennung der Staatsführung des Staatsstreichs in Venezuela durch die Trump-Administration und damit die Rechtsgrundlage für die Anklagen, mit denen die Verteidiger konfrontiert sind, nicht prüfen darf. Der Mangel an Objektivität und das Verständnis der Richterin Howell für das Thema wurden deutlich, als sie die Beschützer der Botschaft als „Bande“ bezeichnete und feststellte, dass die Fakten ihre Schuld stützen würden. Sie machte deutlich, dass ein Prozess zu ihrer Verurteilung führen wird, und traf umgehend Entscheidungen, die dieses Ergebnis sicherstellen werden.

Was versuchten die Botschaftsbeschützer zu erreichen?

Die Beschützer der Botschaft hatten die Erlaubnis der gewählten venezolanischen Regierung, sich in der Botschaft aufzuhalten. Die Trump-Administration argumentiert, dass Juan Guaidos angeblicher Botschafter, der frühere Öl-Manager Carlos Vecchio , der aus Venezuela geflohen war, weil er wegen gewaltsamer Putschaktionen gesucht wird, die Befugnis hatte, die Beschützer der Botschaft aufzufordern das Gebäude zu verlassen. Dies ist der entscheidene Punkt, der den Geschworenen in dem Verfahren aber verschwiegen werden soll.

Die Dokumente, dessen Vorlage die Mitglieder des Schutzkollektivs der Botschaft versuchen dem Gericht als Beweismittel vorzulegen, würde die faktische Anerkennung von Präsident Maduro durch die Trump-Administration belegen , dem demokratisch gewählten Präsidenten von Venezuela, der von den Vereinten Nationen und den meisten anderen Staaten der Welt anerkannt wird. Die Trump-Administration verhandelte mit der Maduro-Regierung über ein gegenseitiges Schutzabkommen zwischen der US-Botschaft in Caracas und der venezolanischen Botschaft in Washington, DC. Dies ist ein Standardverfahren, das angewendet wird, wenn diplomatische Beziehungen zwischen Ländern unterbrochen werden.

Am 15. Mai, einen Tag vor der Verhaftung, hielt der venezolanische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Samuel Moncado, eine Pressekonferenz bei den Vereinten Nationen ab, in der er erklärte, dass man darüber diskutieren würde, dass die Schweiz die Schutzmacht der US-Botschaft in Venezuela sein solle und die Türkei die Schutzmacht der venezolanischen Botschaft in den Vereinigten Staaten. Die Aktivisten in der Botschaft teilten der Polizei am 13. Mai mit, dass sie die Botschaft nach Abschluss dieser Verhandlungen verlassen würden. Das Schutzabkommen wurde nicht mit Juan Guaido, dem selbsternannten „Präsidenten“, ausgehandelt, weil Guaido die Befugnis fehlt, ein solches Abkommen zu treffen.

Elliot Abrams, der Sonderbeauftragte von Trump für Venezuela, sagte am 25. Januar 2019, dass die Amtszeit von Guaido erst beginnen würde, wenn Präsident Nicolas Maduro sein Amt niederlegt. Am 2. August wurde Abrams vom American Enterprise Institute interviewt, wo er seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck brachte , dass Maduro noch im Amt sei. Die Jury wird nicht wissen, dass die für die venezolanische Politik für die USA zuständige Person öffentlich anerkannt hat, dass Maduro immer noch Präsident ist, da Richter Howell erklärte, dass dies für den Fall nicht relevant ist.

Ein weiterer Bereich, der vom von Obama ernannten Richter Howell bestritten wurde, war, dass das Außenministerium die Botschaft nicht schützen konnte. Ein Pro-Coup-Mob, der mit der Trump-Administration zusammenarbeitete, umzingelte die Botschaft 17 Tage lang. Botschaftsschützer forderten den US-Geheimdienst mehrmals auf, die Botschaft zu schützen, als die Putschisten diese beschädigten. Als ein Mitglied des Pöbels Fenster aufbrach, um in die Botschaft einzudringen, wartete die Polizei, während die Botschaftsschützer von der gewählten venezolanischen Regierung die Erlaubnis erhielten, den Eindringling aus dem Gebäude zu entfernen. Bei einer anderen Gelegenheit riefen Hunderte von Menschen den Geheimdienst an, um zu fordern, dass sie die Botschaft beschützen, als der Pro-Coup-Mob sie beschädigte, aber der US-Geheimdienst lehnte es ab, einzugreifen.

Tatsächlich hat der Pro-Coup-Mob, der Türen und Fenster zerstörte, die Botschaft beschädigte und in das Gebäude einzubrechen versuchte, mit dem Secret Service und dem State Department zusammengearbeitet, um die Botschaftsbeschützer zu terrorisieren, Lebensmittellieferungen zu blockieren und Menschen außerhalb der Botschaft anzugreifen. Der Richter wird der Jury nicht gestatten, derartige Zeugenaussagen anzuhören.

Die Handlungen von Richter Howell verwandeln Trumps Anklage gegen die Beschützer der Botschaft in eine Scharade, in der sie und ihre Anwälte keine Verteidigung aufbauen dürfen. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie das Rechtssystem die Justiz leugnen soll.

Unsere Verantwortung als Bürger des US Imperiums

Über die rechtlichen und politischen Implikationen dieses Falls hinaus gibt es ein menschliche Element. Die Beschützer der Botschaft sehen sich der realen Möglichkeit einer Inhaftierung und hohen Geldstrafen für das angebliche Verbrechen gegenüber, ihrer Verantwortung als Bürger des US-Imperiums nachzukommen. Die Beschützer, zu denen in diesen 37 Tagen mehr als 70 Personen gehörten, schliefen in der Botschaft, nicht um berühmt zu werden, da sie wussten, dass die bürgerliche Presse nicht über den Fallberichten würde, oder weil sie es genossen, nicht zu essen, wenn die rechten Schläger mithalfen, als die Trump-Regierung verhinderte dass weder Essen noch Wasser in das Gebäude gelangen konnte, oder weil sie im Dunkeln leben wollten, nachdem die Regierung die Stromversorgung unterbrochen hatte, sondern sie stellten sich mit ihren Körpern gegen das Unrecht und gaben ihre Zeit in Solidarität mit der Bevölkerung Venezuelas.

Das Leiden, das sie erlitten haben, um die Botschaft zu schützen, war ein Mikrokosmos des Leidens der Venezolaner, denen es an Nahrungsmitteln, Medikamenten und elektrischer Energie mangelte, weil der US-Wirtschaftskrieg illegale einseitige Zwangsmaßnahmen erzwang, die Venezuela dazu zwingen sollen, eine neue Regierung zuzulassen, eine US-Marionettenregierung.

Die MitgliederdesSchutzkollektivs der Botschaft vertraten alle von uns, die Bürger des US-Imperiums sind, aber nicht nach Washington DC kommen konnten, um unserer Verantwortung nachzukommen, der US-Gesetzlosigkeit entgegenzutreten. Wir müssen uns zusammenschließen, um die Zurücknahme der Anklage gegen die Beschützer der Botschaft zu fordern.

Ergreifen Sie mit uns Maßnahmen, um zu fordern, dass alle Kosten für dieAnklage fallengelassen werden. Geben Sie für die Verteidigung der Botschaftsschützer und ihre Anwaltskosten, was Sie können. Spenden hier . Bezeugen Sie Ihre Solidarität mit uns für Gerechtigkeit, Menschenrechte und internationales Recht sowie für den gemeinsamen menschlichen Anstand. Schließen Sie sich wie die Beschützer dem Kampf für eine neue Welt an, denn es gibt eine Alternative!

Ajamu Baraka und Bahman Azad sind die beiden Vorsitzenden des Embassy Protectors Defense Committee . Baraka ist der nationale Organisator der Black Alliance for Peace und das Sekretariat des US-Friedensrates. Azad ist Koordinator für die Koalition gegen die US-amerikanische Militärbasis und Exekutivsekretär des US-Friedensrates .

