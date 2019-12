Korruptionsvorwürfe gegen venezolanische Oppositionspolitiker – Erklärungen des Auswärtigen Amts in der Regierungspressekonferenz vom 16. Dezember 2019

FRAGE WARWEG: Die venezolanische Opposition unter dem selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó wird gerade von einem schweren Korruptionsskandal erschüttert. Mich würde interessieren: Wie bewertet denn die Bundesregierung die belegten Korruptionsfälle im direkten Umfeld des von ihr anerkannten und unterstützten Interimspräsidenten? BURGER (Auswärtiges Amt): Das Thema ist mir im Moment nicht geläufig. Da müsste ich Ihnen die Antwort nachreichen. ZUSATZFRAGE WARWEG: Das einzig bisher legitimierte Amt von Juan Guaidó, sein Mandat als Parlamentspräsident, läuft Anfang Januar aus. Auch im Zuge der Korruptionsfälle sind jetzt auch innerhalb der Opposition Stimmen laut geworden, die sagen, dass man ihn nicht wieder wählen sollte. Mich würde interessieren: Wie antizipiert die Bundesregierung das auslaufende Mandat? Plant man Herrn Guaidó als Interimspräsidenten auch nach Januar 2020 anzuerkennen, unabhängig von seinem Mandat im Parlament? BURGER (Auswärtiges Amt): An der Haltung der Bundesregierung in Bezug auf die Lage in Venezuela hat sich nichts verändert.

Quelle: https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/regierungspressekonferenz/2288466

