Kein Thema für die deutschen Massenmedien… Giftgas in Syrien: OPCW versinkt in Manipulation und Lügen (Video) – RT Deutsch

Giftgas in Syrien: OPCW versinkt in Manipulation und Lügen (Video)

Die Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) soll im Falle eines Einsatzes verbotener Stoffe untersuchen, welche Art Chemikalie wo eingesetzt worden ist. Seit den OPCW Berichten zu angeblichen Chemiewaffenangriffen in Syrien ist die Organisation jedoch in Verruf geraten.

Experten wurden an ihrer Arbeit gehindert, Berichte wurden verfälscht, Beweise ignoriert und unliebsame Mitarbeiter kaltgestellt. Die OPCW kämpft nicht mehr gegen den Einsatz Chemischer Waffen, sondern um die eigene Glaubwürdigkeit. Derweil tritt ein Whistleblower nach dem anderen aus dem Schatten.

Kurzer zusammenfassender Videobericht: https://deutsch.rt.com/international/95856-opcw-versinkt-in-manipulation-und/

