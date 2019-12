Internationale Konferenz gegen Imperialismus, Lanarca, Zypern, 28.-29. März 2020 (Cyprus-Conference.org)

Gemeinsam den Imperialismus besiegen

Seit dem Zusammenbruch der UdSSR und des sozialistischen Lagers in Osteuropa und dem Aufkommen der sogenannten „unipolaren Welt“ haben der US-Imperialismus und seine Verbündeten in der EU und der NATO ein globales Projekt der „Vollspektrum-Dominanz“ begonnen mit der Ziel der vollständigen Herrschaft über den ganzen Globus.

Beginnend mit dem ersten Angriff auf den Irak im Jahr 1991, gefolgt vom NATO – Angriff auf Jugoslawien und der Teilung des Landes im Jahr 1999, begannen die imperialistischen Mächte, ein Land nach dem anderen durch militärische Invasionen, politische Interventionen und Putsche, Attentate und Aktionen anzugreifen, begleitet durch die Verhängung illegaler Wirtschaftsblockaden und Sanktionen gegen fast vierzig Nationen. Die Politik des erzwungenen „Regimewechsels“ stand unter Ausnutzung des kriminellen Anschlags vom 11. September 2001 ganz oben auf der Tagesordnung und wurde sukzessive in Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Venezuela, Kuba, Nicaragua, Bolivien und Iran umgesetzt und mit vielen anderen Ländern noch auf der Liste.

Die militärischen, wirtschaftlichen, menschlichen und ökologischen Kosten dieser imperialistischen Angriffe waren für alle Zielländer im Besonderen und für die Völker der Welt im Allgemeinen entsetzlich. Diese imperialistischen Angriffe haben zum Tod von Hunderttausenden unschuldiger Zivilisten, Millionen von Vertriebenen und obdachlosen Flüchtlingen, zur Zerstörung der wirtschaftlichen Infrastruktur vieler Länder, zum Sturz mehrerer demokratisch gewählter Volksregierungen und zur Zerstörung der Umwelt auf der ganzen Welt geführt. Und das in Verletzung der Charta der Vereinten Nationen und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Kurz gesagt, sie haben die ganze Welt an den Rand einer globalen Katastrophe gebracht, die das Überleben der gesamten Menschheit bedroht.

Trotz der jahrzehntelangen Bemühungen von Friedens-, Gerechtigkeits- und Umweltaktivisten und -organisationen auf der ganzen Welt ist es der globalen Friedens- und Gerechtigkeitsbewegung nicht gelungen, die kriminellen Angriffe der imperialistischen Staaten zu beenden. Dies ist mehr als alles andere das Ergebnis der weit verbreiteten Verwirrung über die inhärent gewalttätige und militaristische Natur des Imperialismus, dessen weiteres Überleben von Militarismus, Krieg und der Ausbeutung der Weltwirtschaft und der Klassen abhängt.

Das Bedürfnis nach einem klaren Verständnis des Wesens des globalen imperialistischen Systems und der Kräfte, die seine aggressive Politik vorantreiben, ist jetzt eine Voraussetzung dafür, damit die globalen Bewegungen für Frieden, soziale Gerechtigkeit und Umwelt eine einheitliche, koordinierte antiimperialistische Front bilden. Das ist dringend nötig, um der imperialistischen Kriegsmaschinerie entgegenzutreten und die Menschheit vor der totalen Vernichtung zu retten.

Ausgehend von dem Verständnis dieser dringenden Notwendigkeit haben sich der Weltfriedensrat und die Koalition gegen die US-amerikanischen Militärbasen zusammengeschlossen, um eine internationale Konferenz zu organisieren, die ein tieferes Verständnis des Wesens des Imperialismus und seiner tödlichen Bedrohung für das Überleben der Menschheit fördern und schaffen soll. Ziel it es alle antiimperialistischen Kräfte auf der ganzen Welt zusammenzubringen um einen einheitlichen, gut koordinierten und wirksamen Kampf gegen den Imperialismus und seine aggressive, anti-menschliche Politik auf der ganzen Welt zu ermöglichen.

Wir appellieren an alle Verteidiger von Frieden, Gerechtigkeit und Umwelt auf der ganzen Welt, sich diesen Bemühungen anzuschließen, indem sie sich unserer Aufforderung anschließen und die am 28. März stattfindende Internationale Antiimperialistischen Konferenz mit zu unterstützen, und sich zu registrieren und daran teilzunehmen.

Weltfriedensrat

Koalition gegen US Foreign Military Bases

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

http//Cyprus-Conference.org

admin@Cyprus-Conference.org

