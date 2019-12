Argentinien vor Neuaufbruch? Von der ‚verbrannten Erde‘ zum Wiederaufbau-Programm von Alberto Fernández“ (Nachdenkseiten)

Lateinamerika bleibt politisch volatil, aber für Argentinien scheint das Pendel derzeit wieder in eine hoffnungsvollere Richtung auszuschlagen. Bei den Wahlen im Oktober siegte das „peronistische“ Lager mit den Spitzenkandidaten Alberto Fernández und Ex-Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner (nicht verwandt) über die bisherige radikal-neoliberale Regierung Macri, die das Land – einmal mehr – bis kurz vor die Staatspleite heruntergewirtschaftet hat, während die Reichen reicher und die Armen ärmer und zahlreicher wurden.

Hier ein Überblick anläßlich der Amtseinführung von Alberto Fernández am 10.12. (durch deutsche Leitmedien weitgehend ignoriert):

„Argentinien – Von der ‚verbrannten Erde‘ zum Wiederaufbau-Programm von Alberto Fernández“

weiterlesen hier:

https://www.nachdenkseiten.de/?p=57094

