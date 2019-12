Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, kommentierte gestern in Moskau den Gesundheitszustand des WikiLeaks-Gründers Julian Assange und verurteilte die politisch-motivierte widerrechtliche Behandlung des Journalisten. Sacharowa warf Großbritannien vor, „alle Gesetze und Rechte und Normen, die die Freiheit der Medien und die Sicherheit der Journalisten regeln und garantieren“ zu brechen, indem sie Assange unter so schlechten Bedingungen festhielten.

Der Fall von Assange veranschauliche ihr nach deutlich und auf abscheuliche Art und Weise die Doppelmoral jener westlichen Staaten, die in den Fall verwickelt sind oder seine Behandlung stillschweigend hinnehmen. Die Situation von Julian Assange ist eindeutig ein Verstoß gegen die geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen, die die Freiheit der Medien und die Sicherheit der Journalisten durch die westliche Welt und insbesondere das Vereinigte Königreich regeln und garantieren, das behauptet, ein Vorbild für demokratische Normen zu sein.

Dies ist ein Beispiel dafür, wie die Politik der „Doppelmoral“ im wirklichen Leben aussieht – ziemlich unansehnlich. Die Staaten, die andere über Menschenrechte und Meinungsfreiheit belehren und ermahnen, ignorieren die von ihnen deklarierten „Werte“ komplett, wenn es um ihre eigenen Interessen geht.

Sie sei besorgt darüber, dass die Briten und ihre Partner tatsächlich so weit gehen werden, dass er am Ende sterben würde. So traurig das auch klingen mag, stellt sich im Moment die Frage, wie weit die Briten und ihre Partner bereit sind, in dem Bestreben zu gehen, sich nicht nur an dem Journalisten zu rächen, sondern mit ihm tatsächlich abzurechnen. Und das alles nur deshalb, weil er seinen Job als Journalist professionell ausübte.

