Nigeria: Jetzt massakriert Boko Haram auch Fulbe (Heise.de)

Unklar ist, ob der Überfall ein vereinzeltes Ereignis war oder der Auftakt zu einer neuen Offensive. Seit dem Amtsantritt des amtierenden nigerianischen Präsidenten Muhammadu Buhari, der selbst ein Fulbe ist, waren die Dschihadisten in ihrem Ursprungsgebiet eher in der Defensive. Dafür beteiligten sie sich außerhalb Nigerias zusammen mit anderen dschihadistischen Gruppen an Angriffen und Anschlägen.

Mehrere hundert Demonstranten stürmten die französische Botschaft in Abuja, der Hauptstadt Nigerias, um gegen das zu protestieren, was sie als „Sponsoring“ der Boko-Haram-Aufständischen durch Paris bezeichnen.

