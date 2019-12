Mit der ersten Lieferung von Insulin wird Russland zum einzigen Zulieferer für Venezuela

Das russische Pharmaunternehmen Geropharm hat seine erste Insulinsendung nach Venezuela verschickt. Insulin ist ein lebenswichtiges Hormon für Menschen, die an Typ-1-Diabetes mellitus leiden und ohne seine Verabreichung nicht überleben können. Die US-Sanktionen gegen Venezuela haben den Zugang zu traditionellen Lieferanten versperrt und für die venezolanische Bevölkerung ein sehr massives Probleme geschaffen.

In diesem Sinne wird Geropharm der einzige Anbieter dieses lebenswichtigen Medikaments in Venezuela sein. In naher Zukunft wird dem russischen Ministerium für Industrie und Handel zufolge genmanipuliertes Insulin für Patienten im ganzen Land verfügbar sein.

Die bis zu 200.000 Einheiten Insulin, die nach Venezuela exportiert werden, werden ausreichen, um den Bedarf von mehr als 166.000 Menschen mit Diabetes mellitus für einen Monat zu decken. In den Jahren 2019-2020 wird Geropharm mehr als fünf Millionen Produkteinheiten in das Land liefern. Der Versand erfolgt monatlich. Mit diesem Volumen kann das Medikament für mehr als 400.000 Venezolaner geliefert werden.

Nach Angaben des Ministers für Industrie und Handel Russlands, Denís Mánturov, wird die Umsetzung dieses Projekts ein wichtiger Schritt für die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Russland und Venezuela im humanitären Bereich sein sowie auch ein wichtiger Schritt für die Ausweitung der Exporte ausserhalb des Energiesektors.

„Im vergangenen Jahr haben wir diesbezüglich in Kuba, Kasachstan und Weißrussland erhebliche Fortschritte erzielt. Geropharm plant, in naher Zukunft weitere Verträge mit ausländischen Partnern abzuschließen “, sagte Geropharm-CEO Piotr Rodiónov.

Geropharm ist seit 2001 auf dem Arzneimittelmarkt vertreten. Das Portfolio umfasst Arzneimittel zur Wiederherstellung der Gehirnfunktionen, zur Durchführung von Diabetestherapien und andere Medikamente. Neben der Produktion betreibt es unabhängige wissenschaftliche Forschung und investiert in grundlegende Entwicklungen für die spätere Anwendung in der praktischen Medizin.

Typ-1-Diabetes mellitus ist eine Autoimmun- und Stoffwechselerkrankung, die durch einen absoluten Insulinmangel im Körper gekennzeichnet ist. Betroffen sind in der Regel Jugendliche und Kinder, deren Bauchspeicheldrüse dieses Hormon nicht produzieren kann.

Quell-URL: Mundo Sputnik

Übersetzung ins Deutsche: Coop Anti-War Cafe Berlin

