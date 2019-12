Al Mayadeen, ein TV Sender mit Sitz im Libanon ernennt die Präsidenten von Venezuela und Tunesien, Nicolás Maduro und Kais Said, zu  internationalen Persönlichkeiten des Jahres 2019.

Die beiden Gewinner, die Präsidenten von Venezuela, Nicolás Maduro und Tunesien, Kais Said, gingen unter einem Dutzend Bewerbern hervor.

Das venezolanische Staatsoberhaupt hat sich seit seinem Amtsantritt im Jahr 2013 nach dem Tod von Hugo Chavez am 5. März 2013 den Drohungen und Herausforderungen der Vereinigten Staaten widerstanden.

Etwas mehr als einen Monat später, am 15. April 2013, übernahm Maduro die Position, in der er am 20. Mai 2018 wiedergewählt wurde.

In Anbetracht der von Washington verhängten Sanktionen war die von Maduro angeführte südamerikanische Nation mit zahlreichen gefährlichen Auseinandersetzungen konfrontiert, darunter einem versuchten Attentat und einem gescheiterten Staatsstreich.

Danach entschied der venezolanische Verfassungspräsident den völligen Abbruch der Beziehungen zu Washington.

Maduro sagte zu Al-Mayadeen: „US_Präsident Trump will die Regierung von Venezuela stürzen, unser Land und unsere natürlichen Ressourcen rauben. Sie wollen Venezuela kolonisieren, dies ist der wahre Wunsch dieser extremistischen Regierung gegenüber unserer geliebten Heimat.“

Ebenso wählte der Fernsehsender den Präsidenten Tunesiens Kaïs Said zur Persönlichkeit des Jahres 2019.

Said, 61, studierte Rechtswissenschaften und Politikwissenschaft an der öffentlichen Universität von Tunesien und promovierte am Internationalen Institut für humanitäres Recht in San Remo, Italien.

„Ich habe kein Geld und selbst das Haus meines Vaters habe ich verkauft und ich habe ein Darlehen, das ich mit meiner Rente bezahle“, sagte er einmal als Ausdruck seiner Nähe zu den fundamentalen Sorgen der Tunesier.

Das heutige Staatsoberhaupt konzentrierte seine Außenpolitik auf die Unterstützung der Sache Palästinas und auf seinen gerechten Anspruch auf einen autonomen Staat gegen das israelische Regime.

Die Bevölkerung respektiert er durch Bescheidenheit, politische Unabhängigkeit, und seine Nähe zum Volk sowie durch die Verteidigung der Palästinenser.

Deshalb wählte die Jury von Al Mayadeen ihn zusammen mit Präsident Nicolás Maduro zur Persönlichkeit des Jahres.