Instrumentalisierung der Menschenrechte – Der Handelskrieg wird begleitet von einer massiven Propaganda gegen China. Welche Rolle spielen die Uiguren? – Teil 1 (Heise.de)

Ob „China Cables“, Massenüberwachung, oder Unterdrückung, die Berichterstattung sämtlicher Medienhäuser über die Lage der Uiguren ist ungezügelt alarmistisch. Konzentrationslager, Organraub, Gehirnwäsche, Gulag oder Säuberung sind typische Schlagworte einer „Atrocity“-Kampagne, derer sich eine Presselandschaft bedient, die sich offensichtlich nicht um Zurückhaltung bemühen muss, wenn es um China geht.

weiterlesen hier:

https://www.heise.de/tp/features/Instrumentalisierung-der-Menschenrechte-4614265.html

