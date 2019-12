Die Autoren des Berichts der OPCW*-Mission zur Sammlung von Fakten über einen angeblichen „chemischen Angriff“ in Syrien sollen nicht in diesem Land gearbeitet haben. Ein entsprechendes Dokument hat die Enthüllungsplattform Wikileaks am Samstag veröffentlicht.

Bei dem Dokument handelt es sich um ein an den OPCW-Chef Fernando Arias gerichtetes Memorandum eines Mitglieds der Mission. Das Dokument ist auf den 14. März 2019 datiert.

weiterlesen hier:

https://sptnkne.ws/AGmk

