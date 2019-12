„Entschlossene“ Antwort: USA warnen Teheran nach Angriffen (Sputniknews)

Hinter den jüngsten Raketenangriffen im Irak sehen die USA vom Iran unterstützte Milizen. US-Außenminister Mike Pompeo stellt Teheran eine „entschlossene“ Reaktion in Aussicht.

weiterlesen hier:

https://sptnkne.ws/AFEz

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge