Was hatte das BKA gegen die Quelle, die Amri beschattete? (Telepolis)

Im Untersuchungsausschuss des Bundestages bestreitet ein BKA-Beamter in verheerender Weise die Vorwürfe eines Staatsschützers aus Düsseldorf und stellt damit seine Behörde erst Recht unter Verdacht.

weiterlesen hier:

https://www.heise.de/tp/features/Was-hatte-das-BKA-gegen-die-Quelle-die-Amri-beschattete-4614690.html?seite=all

