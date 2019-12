Reichstagsbrand – Die Hohenzollern, der Spiegel und die SA (junge Welt)

Im Deutschen Nachrichtenmagazin aber erschien dann – kundig bearbeitet von Nazis im eigenen Haus – die elfteilige Serie des niedersächsischen Verfassungsschutzbeamten Fritz Tobias unter Mitarbeit des zuvor bei der Judenbekämpfung bewährten SS-Obersturmbannführers Walter Zirpins, dem damaligen Chef des Landeskriminalamtes. Augsteins Fazit vor 60 Jahren: »Über den Reichstagsbrand wird nach dieser Spiegel-Serie nicht mehr gestritten werden. Es bleibt nicht der Schatten eines Beleges, um den Glauben an die Mittäterschaft der Naziführer lebendig zu erhalten.«

den ganzen Artikel hier lesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/368708.reichstagsbrand-und-hohenzollern-wunderbares-menschenmaterial.html

