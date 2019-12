Nur mal zur Erinnerung: Das ist der Grund, warum Wikileaks in Ungnade fiel.

“ WikiLeaks, eine Website, die anonym erscheinende Dokumente veröffentlicht, hat ein Video veröffentlicht, das zeigt, was anscheinend ein US-Militär-Hubschrauber ist, der bei unbewaffnet Zivilisten im Irak feuert.“

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge