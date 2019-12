Mehrere hundert Demonstranten stürmten die französische Botschaft in Abuja, der Hauptstadt Nigerias, um gegen das zu protestieren, was sie als „Sponsoring“ der Boko-Haram-Aufständischen durch Paris bezeichnen.

Quelle: https://maliactu.net/accusee-de-parrainer-boko-haram-lambassade-de-france-assiegee-au-nigeria-par-des-manifestants/

Laut lokalen Medien warnten meherere Hundert Demonstranten unter der Schirmherrschaft der Bewegung gegen Sklaverei und Terrorismus (MAST) Frankreich und seinen Präsidenten vor der angeblichen Beteiligung des Landes am Aufstand der Dschihadisten in Afrika. Sie fordern, dass Paris jegliche Verbindung zu den Aufständischen von Boko Haram unverzüglich beendet , heißt es .

Die Medien verweisen darauf, dass die Demonstranten Frankreich die Aufmerksamkeit „von Präsident Emmanuel Macron auf die Tatsache lenken wollten , dass Nigeria eine souveräne Nation ist und dass jeder Versuch, seine territoriale Integrität zu gefährden, abgelehnt würde“ .

Unter der Führung der nigerianischen Prinzessin Ajibola verkündeten die Demonstranten, Beweise dafür zu haben, dass Frankreich hinter dem jüngsten Anstieg des Terrorismus im Land steckt.

Laut legit.ng hat MAST die französischen Behörden gewarnt, auf neue Missetaten zu verzichten, die die bemerkenswerten Errungenschaften der nigerianischen Armee untergraben haben. Die Gruppe machte auch die Vereinten Nationen auf das Verbrechen gegen die Menschlichkeit von Macron aufmerksam . “ „

Dies ist ein Protest für die Rettung der Seele unseres lieben Landes Nigeria vor den bösen Mächten, die versuchten, Disharmonie und Auflösung herbeizuführen, indem sie heimlich die Aktivitäten von Terroristen in Nigeria sponserten. Wir haben mit diesem Protestmarsch begonnen, um den französischen Behörden mit Nachdruck mitzuteilen, dass die Nigerianer sich der schädlichen Aktivitäten im Hinblick auf den anhaltenden Krieg gegen den Terrorismus im Nordosten Nigerias bewusst sind “, sagte die Prinzessin Ajibola.

