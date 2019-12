12.12.2019



Bereits im August wurde die neue Initiative bekannt. In Zukunft sollen Soldaten der Bundeswehr kostenlos die Bahn nutzen dürfen – allerdings nur uniformiert. Jetzt wurde öffentlich, welche Motive sich hinter der Großzügigkeit verbergen.

weiterlesem hier;

https://deutsch.rt.com/inland/95643-gratis-bahnfahrten-fur-uniformierte-soldaten/

