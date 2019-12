Sergei Lawrow: „US-Kongress will Beziehungen der USA zu Russland zerstören“ – RT Deutsch (Video)

Der russische Außenminister Lawrow war zu Besuch im Weißen Haus in Washington. Ein normaler Vorgang in der internationalen Diplomatie? Nicht für die US-Demokraten. Sie werfen US-Präsident Trump vor, mit Russland eine Verschwörung auszuhecken – wieder einmal.

Die US-Demokraten haben den Besuch des russischen Außenministers Sergei Lawrow genutzt, um Donald Trump ein weiteres mal unangemessene Beziehungen zu Russland zu unterstellen. Trump und Lawrow würden hinter verschlossenen Türen Verschwörungen aushecken und den Erfolg der russischen Propaganda feiern.

Der russische Außenminister nannte die Äußerungen absurd. Am Tag der Gespräche stellte die Führung der Demokraten ihre Anklagepunkte für eine Amtsenthebung Donald Trumps vor.

Siehe Video: https://deutsch.rt.com/nordamerika/95713-lavrov-uber-us-kongress-besessen/

