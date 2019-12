Demokraten hassen Russland, Republikaner hassen China – die neue Kluft in der herrschenden Klasse der USA – von Caleb Maupin (New Eastern Outlook)

Seit den Wahlen 2016 greift die Demokratische Partei Präsident Trump wegen seiner angeblichen Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin an. Auch nach Abschluss der Untersuchung von Trump wegen angeblichen „Absprachen“ wurden neue Anhörungen zu Trumps Umgang mit der Ukraine in ein Festival des antirussischen Phrasenhandels umgewandelt.

In der Zwischenzeit führt Trump einen Handelskrieg mit China. Dem Handelsrat des Weißen Hauses gehört Peter Navarro an, ein wirtschaftlicher Showman, dessen gesamte Karriere darin bestand, China die Schuld für alle Leiden Amerikas zu geben. Während die Republikaner zu Hause „Recht und Ordnung“ lieben, scheinen sie sich ohne Frage hinter den Demonstranten in Hongkong aufzustellen, selbst wenn Demonstranten Menschen in Brand stecken und Polizisten angreifen.

Michael Bloomberg, Milliardär und ehemaliger Bürgermeister von New York City, der kürzlich seine Präsidentschaftskandidatur als zentristischer Demokrat angekündigt hat, spricht positiv über Xi Jinping. Darüber hinaus hat Trump, obwohl er in seiner Politik nicht auftaucht, positive Aussagen über den russischen Präsidenten gemacht und den Wunsch geäußert, die Beziehungen zwischen den USA und Russland zu verbessern.

Also, was ist hier los? Es ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Alles, was es braucht, ist ein Verständnis der russischen und chinesischen Wirtschaft, des US-amerikanischen Staatsapparats und der unterschiedlichen Interessen der amerikanischen Machtkreise.

Die eurasische Alternative – zwei Wirtschaftsgiganten, verschiedene Märkte

Russland und China waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts zutiefst arme Länder. Ihre Volkswirtschaften waren größtenteils agrarisch. Die Menschen waren größtenteils Analphabeten und starben routinemäßig an Hunger. Russland und China wurden mehr oder weniger von westlichen kapitalistischen Nationen dominiert. Dies änderte sich aus einem Grund: dem Sozialismus.

Nach der Revolution von 1917 und insbesondere nach der Umsetzung des „Sozialismus in einem Land“ und der Fünfjahres-Wirtschaftspläne von 1928 wurde Russland eine industrielle Supermacht. Mitte der 1930er Jahre hatte Russland riesige staatliche Industrien, das Land war elektrifiziert und die Welt wunderte sich über das, was erreicht wurde, während der Westen die „große Depression“ erlebte.

Nach der Niederlage der Sowjetunion erlebte Russland in den neunziger Jahren eine gewaltige wirtschaftliche Katastrophe. Massenarbeitslosigkeit, Drogenabhängigkeit, Selbstmord, Menschenhandel, etwas was der US-Ökonom Andre Gunder Frank als „wirtschaftlichen Völkermord“ bezeichnete. Die unter dem Rat von Jeffrey Sachs umgesetzte Marktpolitik führte dazu, dass das Land von Personen wie Bill Browder, BP, Hermitage Capital Management geplündert wurde und von British Petroleum.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts restrukturierte sich Russland jedoch unter Putins wirtschaftlicher Neuorientierung. Als Präsident setzte Putin seine akademische Arbeit in die Praxis um und machte Gazprom und Rosneft zu gigantischen staatlich kontrollierten Megakonzernen. Das Ergebnis war ein wirtschaftlicher Neustart, der die Löhne anhob, die Armut reduzierte und die Industrieproduktion auf das Niveau von vor 1991 zurückbrachte.

Russlands Wirtschaft konzentriert sich jetzt auf die staatliche Kontrolle von Öl und Gas. Russland exportiert enorme Mengen an Energie, und die Einnahmen werden verwendet, um die Wirtschaft am Laufen zu halten.

Chinas Revolution von 1949 führte auch zum Aufbau staatlicher Industrien. Mit 5-Jahres-Wirtschaftsplänen veranlasste Mao Zedong China, seine ersten Stahlwerke, neuen Kraftwerke und die grundlegende Industrialisierung zu errichten. Die chinesisch-sowjetische Spaltung von 1961 war ein schwerwiegender Rückschlag, und nach mehr als einem Jahrzehnt des Versuchs, mit der Kulturrevolution eine ultra-egalitäre und „reine“ Version des Sozialismus aufzubauen, begann sich China neu zu orientieren in Richtung „Sozialismus mit chinesischen Merkmalen“ und einer großen Marktsektor.

China hat wie Russland eine Wirtschaft, die sich um riesige, staatlich kontrollierte Mega-Unternehmen dreht. Im Gegensatz zu Russland sind dies jedoch keine Energie exportierenden Unternehmen, sondern Hersteller. Kein Telekommunikationshersteller auf der Erde ist größer als Huawei-Technologien. Die staatlich kontrollierte chinesische Stahlindustrie produziert über 50% des Stahls auf der Erde. China ist weltweit führend in der Herstellung von Elektroautos, Smartphones und Computern.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren Russland und China von den westlichen Ländern abhängige und von der Wall Street und den Londoner Unternehmensmonopolen dominierte Märkte. Heute sind Russland und China Konkurrenten der westlichen Kapitalisten. Während die Eurasische Wirtschaftsunion und die Asian Investment Infrastructure Bank weltweit expandieren, entscheiden sich viele Entwicklungsländer dafür, Russland und China beizutreten. Russland und China geraten in die wirtschaftliche Hegemonie westlicher Konzerne. Dies ist die Grundlage für die Feindseligkeit sowohl der Demokraten als auch der Republikaner.

Demokraten – große Öl- und Intel-Agenturen

Die Rockefeller-Öl-Dynastie war während des frühen Kalten Krieges als Anhänger der Republikaner bekannt, aber die äußerste Rechte der Republikaner hielt sie immer mit Argwohn fest. Es war die Rockefeller-Familie, Besitzer von Exxon-Mobile, der modernen Inkarnation von John D. Rockfellers Standard Oil, die die sexuelle Revolution auslöste. Die Rockefellers finanzierten die Sexualforschung von Alfred Kinsey mit der Begründung, Homosexualität und Promiskuität seien häufiger und normaler und forderten die Aufhebung traditioneller Verhaltensbeschränkungen. Zuvor hatte die Familie Rockefeller Margaret Sangers Gründung der „Birth Control League“, heute „Planned Parenthood“, finanziell unterstützt.

Die Familie Rockefeller ist seit langem von sexueller Libertarität besessen. Ihre Position in der Republikanischen Partei beruhte auf einer Liebesbeziehung mit freien Märkten und einer Feindseligkeit gegenüber Gewerkschaften. Als sich die Demokratische Partei in den späten 1980er Jahren mit Bill Clintons Democratic Leadership Council in eine Richtung des freien Marktes bewegte, empfanden die Rockefellers die älteste große Partei der USA zunehmend als weniger abscheulich.

Während der Obama-Jahre stellten sich die vier großen Supermajore Exxon-Mobile, BP, Shell und Chevron klar hinter Obama, während ihr Hauptgegner, die Fracking-Konzerne, sich hinter den Republikanern aufstellte. Die „Fracking Cowboys“ und die Brüder Koch setzen ihr Geld weiterhin für republikanische Zwecke wie PragerU, Turning Points USA usw. ein. In der Zwischenzeit verband Rockefeller Stiftungen und Institutionen wie die Ford Foundation, den Council on Foreign Relations, das Open Society Institute, neigen dazu, eine sozial liberale Botschaft auszudrücken, die Trump kritisiert.

Diese Kluft zwischen den Demokraten und den Republikanern mit dem großen Öl (den vier Super-Majors) und dem kleinen Öl (den Frackern und Bohrern) hat sich in den letzten Jahren ziemlich gut entwickelt. Es weist jedoch auch auf Fraktionen innerhalb des US-Staatsapparats hin.

Rockefeller vernetzte Denkfabriken und Institutionen setzen nicht nur eine liberale Botschaft, sondern beteiligen sich auch stark an den verdeckten Bemühungen der US-Geheimdienste. Die Bemühungen von George Soros, sozialistische Regierungen zu stürzen, die National Endowment for Democracy, USAID, der Soft-Power-Apparat , durch den die US-Regierung die antiimperialistischen Länder beeinflusst und destabilisiert, alles wird mit Geld versorgt und finanziert.

Die Demokratische Partei, wie sie im Jahr 2019 existiert, ist die Partei der sexuellen Befreiung, der Umweltvorschriften, um die Aktivitäten von Frackern einzuschränken und das Monopol von Big Oil aufrechtzuerhalten. Für Big Oil ist Russland, ein bedeutender Öl- und Gasexporteur, ein Konkurrent. Sie zielen darauf ab, Russland zusammen mit den Fracking Cowboys vom Markt zu drängen, um die Energiedominanz für die großen 4 Supermajors aufrechtzuerhalten.

Die Demokratische Partei ist auch die Partei der Geheimdienste, die NGOs gründet, im Namen der „Menschenrechte“ die Destabilisierung fördert und hofft, „ohne Krieg zu gewinnen“. Die Geheimdienste haben seit langem eine Strategie vorangetrieben, bei der sie Stellvertreter einsetzen und vermeiden voller Invasionen und Bombenangriffe, um das Image der Vereinigten Staaten zu bewahren.

Die Demokratische Partei auf die Aufrechterhaltung eines verborgenen US-Bündnisses mit der Muslimbruderschaft zu setzen, und Al-Jazeera, die Stimme der Katar-Monarchie, scheint eine pro-demokratische Parteibotschaft zu vertreten. Die Obama-Präsidentschaft, in der ein Afroamerikaner mit einem muslimischen Namen die Beziehungen zum Nahen Osten „zurückstellte“ und die Rolle eines „guten Polizisten“ spielte, der versuchte, die Zwietracht der Bush-Jahre zu heilen, passte vollständig zum CIA-Spielbuch. Die Intel-Agenturen bevorzugen einen Mr. Nice Guy, der sich rassistisch, entschuldigend und freundlich gegenüber der US-Außenpolitik verhält.

Republikaner – Die Hersteller und der militärische Industriekomplex

Der außenpolitische Ansatz des Pentagons ist das genaue Gegenteil der Intel-Agenturen. Die Pentagon-Vertragspartner setzen auf „Frieden durch Stärke“. Ihr Geld verdienen sie mit großen Bomben und Marschflugkörpern, großen Forschungsbudgets für die Entwicklung neuer Waffensysteme und vor allem durch den Verkauf von militärischer Ausrüstung an US-orientierte Länder gefüllt.

Dies führt natürlich zu einer Allianz zwischen dem US-Militär und US-amerikanischen Herstellern. Der Begriff „militärischer Industriekomplex“ wurde durch US-Präsident Dwight D. Eisenhower bekannt. In den Nachkriegsjahren schienen die USA nicht nur die Wirtschaftstheorien von John Maynard Keynes, sondern auch den Nazi-Ökonomen Hjalamar Schatch aufzugreifen. Riesige Militärausgaben stimulieren die US-Wirtschaft und sorgen dafür, dass die US-Bevölkerung immer ärmer wird.

Eine der wichtigsten Geldgeberinnen für den Aktivismus der Republikanischen Partei in den Vereinigten Staaten ist Bernie Marcus. Marcus ist der Eigentümer von Home Depot, einer amerikanischen Baumarktkette, die die kleinen lokalen Unternehmen in den USA abgelöst hat. Gehen Sie in die Regale der großen Werkzeugkisten von Bernie Marcus, und es ist schwierig, ein einzelnes Produkt zu finden, das nicht von einem Pentagon-Vertragspartner wie Caterpillar oder General Electric hergestellt wird. Die DeVos Foundation, eine weitere Geldgeberin für Stimmen, die mit der Republikanischen Partei in Verbindung stehen, gehört der Familie der US-Bildungsministerin Betsy DeVos, die selbst eng mit Militärunternehmern verbunden ist. Ihr Bruder ist kein anderer als Erik Prince, der Gründer von Blackwater (Academi).

US-amerikanische Hersteller sind eng mit dem militärischen Industriekomplex und der Republikanischen Partei verbunden und konzentrieren sich nicht auf die Energiemärkte. Die Tatsache, dass China ein riesiges staatlich kontrolliertes boomendes Produktionszentrum ist, macht es zur Hauptbedrohung für die amerikanischen Hersteller. Der militärische Industriekomplex sieht auch viel Geld darin, Waffen in ganz Asien gegen China zu verkaufen.

In der Technologiewelt waren viele überrascht, dass Tim Cook, CEO von Apple, eine unwahrscheinliche Freundschaft mit Donald Trump begründet hat. Facebook, Twitter und andere Technologieunternehmen scheinen Republikanern gegenüber sehr feindlich eingestellt zu sein, und Apple scheint sich als liberales Unternehmen zu präsentieren. Was hat diese neue Freundschaft ausgelöst?

Die Antwort ist einfach. Trump führt einen umfassenden Krieg gegen Apples Hauptkonkurrent Huawei.

Apple profitiert von Trumps Bemühungen, die Huawei-Technologien zu vernichten. Google, Twitter und Facebook sehen in China einen riesigen unerschlossenen Markt. Sie wollen die Beziehungen zwischen den USA und China verbessern, in der Hoffnung, dass sie mit den in China lebenden 1 Milliarde Menschen riesige Einnahmen für die Technologiegiganten erzielen können. Apple hingegen sieht in China einen Rivalen auf dem Markt, der qualitativ hochwertigere Telefone herstellt und deren Monopol bedroht.

Globalistischer Imperialismus gegen die eurasische Alternative

Während die Republikaner die Opposition gegen China und die Demokraten die Opposition gegen Russland betonen, lehnen beide Parteien beide Länder ab und bekräftigen die gleiche Opposition gegen Multipolarität. Die US-Wirtschaft fungiert als Teil einer Wirtschaftsordnung, die in Lenins Buch „Imperialismus: Die höchste Stufe des Kapitalismus“ beschrieben ist.

Es ist eine Wirtschaftsordnung, in der Großbanken und Monopole in westlichen Ländern „Superprofite“ erzielen, indem sie den Rest der Welt „super ausbeuten“. Die Länder werden arm gehalten, damit diese riesigen multinationalen Konzerne reich bleiben können. Die Welt wird von verschiedenen Konzernen in „Einflusssphären“ und Captive-Märkte zerlegt. Verarmte Länder werden daran gehindert, ihre eigene Produktion, Energieerzeugung und unabhängige Wirtschaft zu entwickeln. Verarmte Länder bleiben „Kundenstaaten“, die aus westlichen Ländern einkaufen und Geschäfte von einem Ort der Schwäche und Abhängigkeit aus tätigen.

Russland und China sind aus diesem Wirtschaftsgefängnis ausgebrochen. Indem sie die Kontrolle über ihre Industrien und natürlichen Ressourcen erlangten und die Regierung für die Produktionsplanung einsetzten, konnten sie ein beispielloses Wirtschaftswachstum und eine Armutsminderung verzeichnen. Auf dem gesamten eurasischen Subkontinent geschieht derzeit ein Wirtschaftswunder. Orte wie Zentralasien, der russische Fernost, Tibet und Xinjiang werden flächendeckend mit Elektrizität versorgt. Modernes Wohnen, Arbeitsplätze in der Fertigung, Eisenbahn und andere Modernisierungen werden Millionen von Menschen zugänglich gemacht.

Die wirtschaftlichen Beziehungen Russlands und Chinas zu Entwicklungsländern in Ländern wie Afrika und Südamerika unterscheiden sich erheblich von den Beziehungen westlicher Länder. Die „Win-Win-Kooperation“ scheint die Aktivitäten des One Belt, des One Road Initiate von China und der von Russland geführten Eurasischen Wirtschaftsunion zu definieren. Russland und China werden gleichzeitig wohlhabender als die Länder, mit denen sie Handel treiben.

Anstatt die Länder auf schwache Märkte zu drosseln, bauen Russland und China eine Infrastruktur auf, um die Binnenwirtschaft anzukurbeln. Durch das Geschäft mit Russland und China verzeichnete Bolivien 2018 das höchste BIP-Wachstum eines Landes in Südamerika. Während Honduras und Guatemala als US-Kundenstaaten ins Wanken gerieten, hat das sozialistische Nicaragua, das mit Russland und China handelt, immense Erfolge erzielt Armutsbekämpfung und Aufbau der Binnenwirtschaft.

Russland und China sind eine Bedrohung für das gesamte System des westlichen Kapitalismus. Sie diskreditieren die Mythologie westlicher Ökonomen wie Milton Friedman und Alan Greenspan, indem sie beweisen, dass staatlich geplante, wachstumsbasierte Volkswirtschaften dem Freihandel „Gier ist gut“ vorzuziehen sind.

Trotz der Tatsache, dass Demokraten und Republikaner auf kurze Sicht unterschiedliche Ziele verfolgen, wenden sie sich auf lange Sicht sowohl gegen Russland und China als auch gegen jedes andere Land, das es wagt, Wall Street- und London-Monopolisten herauszufordern.

Ursprünglich in New Eastern Outlook veröffentlicht

