China die Anerkennung zollen, die es für seine Politik in Bezug auf Xinjian verdient – Bobby Naderi (CGTN)

http://bit.do/fkpD7 Anmerkung der Redaktion: Bobby Naderi ist Journalist, Kommentator für aktuelle Angelegenheiten, Dokumentarfilmer und Mitglied der Writers Guild of Great Britain. Der Artikel gibt die Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die Meinung von CGTN. Vor einem Angriff auf Chinas Politik in Bezug auf Xinjiang sollten die US-Regierung und die westlichen Medien zumindest ihre Fakten klarstellen. Anstelle der angeblichen „Unterdrückung“ hat China laut der Pressekonferenz des Informationsbüros des chinesischen Staatsrates am 15 Milliarden Yuan (rund 2,14 Milliarden US-Dollar) pro Jahr in die Region investiert, um das Wirtschaftswachstum und den Lebensunterhalt der Menschen zu sichern Xinjiang Stabilität und Entwicklung. Die Stabilität in Xinjiang ist nicht einfach herzustellen. Von 1990 bis 2016 stand die Region im Schatten von Terrorismus und Extremismus, und die Kosten waren hoch. Laut offiziellen Quellen wurden Tausende von Terroranschlägen durchgeführt, die dem Leben der Menschen enormen Schaden zugefügt haben. Keine Regierung würde es ertragen, weitere solcher Tragödien zuzulassen. Es ist nicht zu leugnen, dass, obwohl die Berufsbildungszentren häufig kritisiert wurden, diese Verhinderungsmaßnahme zusammen mit anderen Maßnahmen Xinjiang zu einem viel sichereren Ort gemacht hat. In den letzten drei aufeinanderfolgenden Jahren gab es keinen gewaltsamen Terroranschlag mehr. Dies ist eine Tatsache, die der US-Kongress ignorierte, als er wegen der Xinjiang-Politik Pekings Sanktionen gegen China verhängen wollte. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gibt es derzeit keine „zügellosen Übergriffe“ auf die mehr als eine Million Muslime und sicherlich keine „Gefangenenlager“, in denen sie gefoltert und misshandelt werden. Muslimische Männer und Frauen nehmen an diesen Bildungsprogrammen teil, um landesweit gegen Terrorismus, Extremismus und Separatismus vorzugehen. Die Begründung ist klar.

Der Preis des Terrorismus

Nach internationalem und regionalem Menschenrechtsgesetz hat China das Recht und die Pflicht, seine Bürger vor Terrorismus und Extremismus zu schützen. Chinas allgemeine Pflicht als Mitgliedsstaat der Vereinten Nationen besteht darin, seine Bürger vor Terroranschlägen und Behinderungen der Wahrnehmung grundlegender Menschenrechte zu schützen. Die Berufsbildungszentren helfen China, terroristische Kosten wie die Zerstörung von Infrastruktur und Unternehmen, die Flucht von Fachkräften und die Umleitung von Geldern zur Terrorismusbekämpfung zu verhindern. Sie verhindern, dass von Ausländern unterstützte extremistische Gruppen im Land größer werden können. Seit ihrer Niederlage sind ISIL und Al-Qaida zu regionalisierten Operationen übergegangen, um neue Generationen von Kämpfern hervorzubringen. Leider haben einzelne Mitglieder geheime Operationen in China durchgeführt. Umfassende Umerziehungskurse sind der beste Ansatz, um uigurische Muslime daran zu hindern, sich Terrororganisationen anzuschließen. Uigurische Kinder sind ebenfalls von Radikalisierung bedroht, was in dem Dokumentarfilm über Xinjiang von CGTN deutlich wird, in dem einem sechsjährigen Jungen der Umgang mit einer Waffe beigebracht wurde. Ihre schulische Ausbildung ist ein notwendiger Schritt, um zu verhindern, dass terroristische Organisationen sie einstellen. Ihr Ignorieren berücksichtigt die möglichen Auswirkungen in der Zukunft nicht und ist ein viel zu großes Risiko. .

Screenshot der CGTN-Dokumentation „Die schwarze Hand – die ostturkistische Islambewegung und der Terrorismus in Xinjiang“ zeigt, wie ETIM-Mitglied Rozalahong seinen sechsjährigen Sohn (C) zum Schießen mit einer Pistole ausbildet.

Ein erneutes Engagement ist unabdingbar

Nach internationalem und regionalem Menschenrechtsgesetz hat China das Recht und die Pflicht, seine muslimischen Gemeinschaften zu integrieren, indem es ihnen Unterricht in Recht und Kultur sowie in geschäftlichen und beruflichen Fertigkeiten erteilt. Die große militärische und wirtschaftliche Macht sollte niemals zulassen, dass sie sich als Bürger zweiter Klasse fühlen. Chinas Berufsbildungszentren ähneln den europäischen Programmen zur Rückführung und Wiedereingliederung, die ehemaligen ISIL-Kämpfern helfen sollen, die aus Syrien zurückgekehrt sind. Hier gibt es keine Geheimhaltung. Die europäischen ISIL-Kämpfer haben gewaltsame Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, durften jedoch an Wiederbelebungsprogrammen teilnehmen, anstatt ins Gefängnis zu gehen. Die gleichen Wiedereingliederungsprogramme existieren in China und schließen diejenigen ein, die eine Haftstrafe verbüßt ​​haben. Sie können die Umerziehungszentren verlassen und nach bestandener Prüfung wieder in den normalen Alltag zurückkehren. Im Gegensatz zu dem, was Washingtons neuer Trick vermuten lässt, sind die Wiedereingliederungsprogramme nicht dazu da, die uigurische Kultur auszulöschen oder sie zum Verzicht auf ihre Religion zu zwingen. Nach der chinesischen Verfassung können Uiguren ihre Religion frei ausüben, und es ist eine Lüge, etwas anderes zu behaupten. Die Programme waren weitgehend erfolgreich, um Uiguren davon abzuhalten, sich extremistischen Gruppen anzuschließen.

China kann seine Werte zeigen

Indem das Land China den Kredit einräumt, den es verdient, hat es das Recht und die Pflicht, auch dem Separatismus entgegenzuwirken. Die Umerziehungszentren können der Nation helfen, ihre Werte zu diesem Zweck zu demonstrieren und zu fördern, da kein anderer Ansatz durchführbar scheint. Ihre Schließung ist rücksichtslos und birgt das Risiko, viele Probleme zu verursachen. Für diejenigen, die mit den Risiken nicht vertraut sind: Am 5. Juli 2009 wurden in Urumqi, der Hauptstadt von Xinjiang, fast 200 Menschen bei Ausschreitungen getötet. Im Jahr 2014 töteten Separatisten 31 Menschen in Kunming und 43 Personen in Urumqi. Das heißt, es ist weniger riskant, die Separatisten wieder zu integrieren, als sie im Stich zu lassen. Ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft ist eindeutig ein Sieg, und jeder andere Ansatz würde weitere Opfer und weiteres Leid verursachen. Zweifellos haben die Umerziehungszentren die terroristische Bedrohung in China erheblich verringert. Während die Herausforderung immer noch beträchtlich ist und es Fehlinterpretationen gibt, dürfen Uiguren-Muslime nicht zu Fanatikern von morgen werden, wenn sie diese nicht umerziehen und wieder integrieren. Ebenso wichtig ist, dass sich die Uyguren keine Illusionen darüber machen, dass sie das Recht haben, einen unabhängigen Staat in China zu gründen. Gemäß der Charta der Vereinten Nationen unterstehen sie der Gerichtsbarkeit ihrer Regierung und sollten ihrem Land helfen, Terrorismus, Extremismus und Separatismus zu beseitigen und zu bekämpfen. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung von Xinjiang hängt auch von einem stabilen Umfeld ab. Aufgrund seiner Position im Zentrum des Wirtschaftsgürtels der Seidenstraße verfügt das Unternehmen über ein großes Potenzial zur Förderung seiner Entwicklung. Anstatt Chinas Xinjiang-Politik zu verleumden und zu schwärzen, sollten die westlichen Länder vielleicht bescheidener lernen, wie China den Terrorismus bekämpft, um ihre Bürger zu schützen. (Wenn Sie einen Beitrag leisten möchten und spezifisches Fachwissen haben, wenden Sie sich bitte an opinion@cgtn.com.)

