Vorbereitung der Bühne für den nächsten Krieg? Diesmal gegen den Iran? von Alastair Crooke (strategic-culture.org)

SOURCE: https://www.strategic-culture.org/news/2019/12/09/preparing-stage-flawed-prospectus-for-war-time-with-iran/

„Dies ist eine historische Chance“, flüsterte einer von Netanyahus Insidern Ben Caspit (einem führenden israelischen Journalisten) diese Woche ins Ohr: „Sie haben keine Ahnung, was für eine goldene Chance wir uns jetzt von den Amerikanern erhoffen können, wenn die USA vor einem Wahljahr stehen. “

„Bunker Busters“, murmelt er Caspit zu, der ausführlich erklärte: „Laut Angaben von Mitgliedern des inneren Kreises von Netanyahu werden diese Bomben Israel gegeben, sobald das gegenseitige Verteidigungsabkommen unterzeichnet worden ist, an dem Netanyahu gearbeitet hat.“ Caspit hat sich historisch gesehen gegen einen vollständigen Pakt ausgesprochen und erklärt, dass sich die Mitarbeiter des Premierministers „auf einen“ partiellen „Verteidigungspakt beziehen, der sich nur auf den Iran konzentriert“. Netanjahus Mitarbeiter bestehen darauf, dass „der Premierminister im nächsten halben Jahr Geschichte schreiben will.“ (hinzugefügt)

Was für eine Geschichte könnte das sein? Warum sechs Monate? Nun, Caspit weist darauf hin: „Die Leute im Umfeld von Netanjahu, angeführt von Minister Yuval Steinitz, erklären eindeutig, dass in den nächsten sechs Monaten ein weit verbreiteter Krieg zwischen dem Iran und seinen Gegnern in der Region, einschließlich Israel, ausbrechen wird.“ Und der neue Verteidigungsminister Bennett bedroht den Iran fast täglich.

„Vielleicht braucht Netanjahu einfach einen Krieg mit dem Iran, um politisch zu überleben“, sagte einer der blau-weißen Führer zu Caspit : „Das ist beängstigend und gefährlich …“.

Doch genau solch ein auf den Iran ausgerichteter Vertrag sollte ein zentrales Thema auf der Tagesordnung eiliger Gespräche mit Minister Pompeo in Lissabon dieser Woche sein – ein „Gipfel“, der im Gefolge einer bemerkenswerten Herde hochrangiger Persönlichkeiten folgte. US-Verteidigungsbeamte besuchten Israel in den letzten Tagen. In Lissabon sagte Netanyahu, dass sich seine Gespräche mit Pompeo auf Folgendes konzentriert hätten: 1. Iran; 2. Iran und Nummer 3: Iran .

Und in Washington? Das Verteidigungs-Establishment stimmt nicht mit dem Aufruf Israels zu frühem Handeln überein (der Iran und seine Verbündeten sind angeblich in breitem Protest verstrickt), aber sie befürchten, dass der Iran nicht ausreichend „abgeschreckt“ wird.

Und das US-Verteidigungsinstitut verstärkt den von Netanjahu ausgehenden Hype um den Iran: „Wir sehen weiterhin Anzeichen dafür, dass potenzielle iranische Aggressionen auftreten könnten“, sagte John Rood, der dritte Beamte des Pentagon, nach einem Bericht des Defense Intelligence Agency das warnte, dass Teheran „immer leistungsfähigere ballistische Flugkörper und Marschflugkörper“ mit besserer Genauigkeit, Tödlichkeit und Reichweite herstellt.

Ist all diese hochgespielte „Bedrohung“ real? Der Iran hat sehr deutlich gesagt, dass der Zweck seines kalibrierten Zurückdrückens „Druck“ ist: dh ein Gegendruck, der die USA zwingt, ihre Politik der wirtschaftlichen Belagerung zu überdenken. Das ist doch verständlich, oder? Oder ist dieser Hype nur Netanjahu, der im Vorfeld einer möglichen dritten Wahlrunde in Israel im neuen Jahr politisiert, die dazu führen könnte, dass er von der Macht verdrängt wird und auf das Gefängnis zusteuert?

Die letztere Erklärung ist möglich, aber die Ereignisse legen nahe, dass Netanyahu sein Erbe wirklich besiegeln will , indem er die USA überredet, sich Israel bei einem Angriff auf den Iran anzuschließen. Auch das ist ein echtes Risiko.

Und wenn ja, wird eine solche Veranstaltung erneut (wie im Jahr 2003) an die US-amerikanische und europäische Öffentlichkeit in einem völlig falschen Prospekt verkauft.

Und was ist das? Nun, hier ist es: „Lange sah es so aus, als wäre die Ausbreitung des iranischen Einflusses im Nahen Osten nicht aufzuhalten. Jetzt ist das gesamte Iran-Hegemonie-Unternehmen in Gefahr. Seit Wochen laufen im Irak und im Libanon Proteste, die die Wirtschaft zum Erliegen bringen und die vom Iran genehmigten Ministerpräsidenten zum Rücktritt zwingen. Es ist kein Ende der Proteste in Sicht… “.

Und daher der israelische Vorstoß – angeführt vom neu ernannten Verteidigungsminister Bennet -, der jetzt – genau – der Moment für die USA ist, gegen den Iran vorzugehen. Dies ist die Vorbereitung für den Krieg.

Mit Sicherheit wird eine Bühne für diese Geschichte vorbereitet: Die USA kämpfen mit dem Iran, über den der Primat des Einflusses im Irak liegen wird, episch um die Wette. Auch die USA und ihre europäischen Verbündeten halten die libanesische Wirtschaft gegen die Forderung der USA nach einer Spaltung zwischen der christlichen Partei von Präsident Aoun als Geisel einer Lösung der Finanzkrise (die durch den absichtlichen Abfluss von US-Dollar-Liquidität aus dem Libanon nach New York verschärft wird) und die Hisbollah – ein Bündnis, das das Parlament in Beirut effektiv kontrolliert, und das außerdem fordert, dass der Libanon seine Position bezüglich der Öl- und Gasabgrenzung im östlichen Mittelmeerraum an Israel abgibt.

In Syrien versuchen die US-Streitkräfte, die syrischen Kurden zu nutzen, um die Verbindungen zwischen dem Iran und dem Irak zu blockieren (was die wirtschaftliche Belagerung verschärft), während Israel die dortige iranische Infrastruktur aus der Luft angreift.

Kurz gesagt, wir haben es mit der Kriegsführung der neuen Generation zu tun: maximaler wirtschaftlicher Druck (und Belagerung), um Protest in der Bevölkerung auszulösen und dann diese echten wirtschaftlichen Missstände, unter denen die normale Bevölkerung leidet, auszunutzen, indem kleine, geschulte Elemente eingefügt werden, um „Botschaften“ zu säen – und auf kalibrierte Gewalt gegen Symbole des Staates zurückzugreifen (um die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen) – sollten die Proteste der Bevölkerung anhalten und eine Wiederbelebung erfordern.

Andererseits – was auch als „anderer“ Aspekt einer „Bühnenvorbereitung“ verstanden werden kann – bemüht sich Israel, den Gazastreifen zu befrieden (mit Bargeld aus dem Golf); und die USA sind aktiv mit den Houthis in dem Versuch , den Krieg mit Saudi-Arabien zu unterbinden : dh andere potenzielle Kriegsfronten zu deeskalieren.

Die Wirtschafts- und Regierungsprobleme im Irak und im Libanon sind real (und tiefgreifend) – und sie beeinträchtigen bis zu einem gewissen Grad den Handlungsspielraum des Iran. Also, was ist dann der „falsche Prospekt“?

Es liegt in den Protesten im Iran – und der „Botschaft“, die von den Massenmedien verbreitet wird, deren „Regime“ am Rande des Zusammenbruchs steht und die gezwungen sind, beispiellose Gewalt anzuwenden, um unbewaffnete Massenproteste zu unterdrücken eine außerordentlich unpassend gemanagte Spritpreiserhöhung.

Was ist los mit dieser Version? Richtig ist, dass die Preiserhöhungen am Freitag, den 15. November, Proteste in 100 Städten auslösten. Die Proteste waren weit verbreitet und die ärmeren Bevölkerungsschichten (traditionelle Anhänger des Staates) waren stark vertreten. Aber sie waren nicht gewalttätig.

Der Rest der Erzählung ist falsch.

Am Tag der wahren Massenproteste gegen die Treibstofferhöhungen wurde niemand getötet. Und am nächsten Tag verschwanden die Demonstranten fast gänzlich von den Straßen. Stattdessen griffen kleine Gruppen vorbereiteter, bewaffneter und gewalttätiger Aktivisten – keine Demonstranten – die strategischen Knotenpunkte der staatlichen Infrastruktur an: Banken, petrochemische Anlagen, das Gasnetz und die Lagerung von Treibstoffen. Diese Stellen wurden mit Raketengranaten (RPGs) und Maschinenpistolen angegriffen. Andere Gruppen überfielen Banken (100 insgesamt), bewaffnet mit Schusswaffen, Schwertern und Eisenstangen. (Eine dieser letzteren Gruppen griff innerhalb einer Stunde sechs Banken an.) Nichts hier war spontan oder populistisch.

Die Sicherheitskräfte reagierten militärisch und nahmen viele Aufständische fest und töteten sie. Und ja – das Internet wurde abgeschaltet. Aber nicht das interne iranische Internet – nur das globale Internet. Das iranische Äquivalent von WhatsApp und Telegraph sowie die iranischen Nachrichtensender waren also weiterhin verfügbar – das globale Internet jedoch nicht. Die Wut in Übersee über die Abschaltung des externen Internets spiegelte möglicherweise die Überraschung und die Verärgerung wider, dass der Iran diese Fähigkeit besaß. Wahrscheinlich war es keine Fähigkeit, über die der Iran verfügen sollte.

Also, was war los? Die iranische Regierung hatte anscheinend zuvor Kenntnis von Plänen, Angriffe von „Aktivisten“ als Teil eines (extern formulierten und mit Ressourcen ausgestatteten) Störungsplans durchzuführen. Dieser ursprüngliche Plan sah jedoch vor, dass der Beginn dieser Maßnahmen Anfang des nächsten Jahres erfolgen würde.

Was passiert zu sein scheint, ist, dass diese „Aktivisten“ zu Beginn der Proteste gegen die Treibstoffpreiserhöhungen die Erlaubnis erhielten, „den Moment zu nutzen“. Mit anderen Worten, sie haben alle ihre vorbereiteten Pläne vorzeitig aktiviert. Genau das wollten und hatten die iranischen Sicherheitskräfte gewollt. Dadurch konnten sie die Verschwörung „ausräuchern“ und die Anführer der Ringe verhaften oder töten.

Mit anderen Worten, die iranische Regierung steht nicht kurz davor – und spätere interne iranische Umfragen erhärten das, dass die Wut der Bevölkerung hauptsächlich auf die gewalttätigen Banden und in geringerem Maße auf die Regierung von Rouhani gerichtet ist, weil sie mit dem Treibstoffpreis falsch umgegangen ist – Preiserhöhung – aber nicht gegen den Staat an sich. Das letztere Ergebnis ist nicht so überraschend, wie ältere Iraner sich erinnern werden, als die CIA ähnliche Taktiken – gewaltsame Angriffe auf Geschäfte – einsetzte, um die Proteste zum Sturz von Premier Mosaddegh im Jahr 1953 zu eskalieren, um die monarchische Herrschaft des Schahs zu stärken.

Hier ist die Frage: Haben die verschiedenen Anstifter dieser absichtlichen, gewaltsamen Angriffe das Scheitern ihres Plans – und die Auflösung (die Verhaftung und Störung) ihrer iranischen „Netzwerke“ gegenüber Präsident Trump „bereinigt“? Oder wird ihm nur die „Erzählung“ von Netanjahu über einen in die Enge getriebenen Iran präsentiert?

Der Iran ist nicht am Rande des Zusammenbruchs; Die Wirtschaft implodiert nicht und sie ist – zumindest noch nicht – in der Region in die Enge getrieben worden. Das Armdrücken zwischen den USA und dem Iran im Irak, in Syrien und im Libanon ist im Gange, aber noch nicht vorbei. Es ist nicht der Moment für Israel, „seine Hühner zu zählen“, wenn es um einen implodierenden Iran geht.

Die andere Frage ist dann, ob es bei all dem wachsenden Maximaldruck, den finanzierten „Kriegs“ -Operationen der USA, Israels und einiger Golfstaaten im Nahen Osten einen Ausweg gibt. Oder wird es wahrscheinlich im Krieg enden? Der Schwung der Bewegungen muss aus heutiger Sicht in Richtung Eskalation gehen. Um diese Katastrophe zu vermeiden, muss sich die eine oder andere Partei zurücklehnen.

Ein „Ausstieg“ könnte sein, dass Trump (schmachvoll) bereit sein könnte, über die Störung nachzudenken, und über die Not, die dem Volk im Libanon, im Irak und in Syrien im Interesse einer Schwächung des Iran zugefügt wird, aber möglicherweise nicht weitermachen möchte bis zu diesem letzten Schritt des Krieges.

US-Umfragen zeigen das die Breite Bevölkerung keinen Appetit auf einen Krieg mit dem Iran verspürt. Trotzdem wird es nicht einfach sein, für Trump von seinem Iran-Baum wieder herunterzuklettern. Die andere Möglichkeit könnte sein, dass Netanyahu nicht als Premierminister für diese lebenswichtigen Ereignisse im Amt bleibt und keine sechs Monate Zeit hat, um Geschichte zu schreiben und sein Vermächtnis zu besiegeln. Netanjahu (und seine engen Mitarbeiter) würden zu dem Schluss kommen, dass Netanjahu einen solchen Krieg braucht, um zu überleben – wie Ben Caspit eindeutig gewarnt wurde.

Was aber nicht so wahrscheinlich ist, ist, dass der Iran knickt oder implodiert.

Ein Artikel von Alastair Crooke, ehemaliger britischer Diplomat, Gründer und Direktor des Konfliktforums in Beirut.

