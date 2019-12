NATO, DEUTSCHLAND UND DIE BUNDESWEHR (IMI-Magazin)

— Erneuter Alleingang oder Münchner Konsens 2.0? Kramp-Karrenbauers Grundsatzrede und ihre Visionen für Deutschland als globale Militärmacht (Martin Kirsch)

https://www.imi-online.de/download/MK-AKK.pdf

— BWTEX: Anti-Terror-Übung „katastrophischen Ausmaßes“? Normalisierung von Bundeswehreinsätzen im Inland (Martin Kirsch)

https://www.imi-online.de/download/MK-BWTEX.pdf

NATO

— Die Militarisierung der Ostsee. Die NATO und das Marinekommando in Rostock (Merle Weber)

https://www.imi-online.de/download/MW-Ostsee.pdf

— Defender 2020: Europäisches Mega-Militärmanöver mit starker deutscher Beteiligung (Claudia Haydt)

https://www.imi-online.de/download/CH-Defender.pdf

EU

— „Värnkraft“ 2021-2025: Die Neuausrichtung des schwedischen Militärs (Christina Boger)

https://www.imi-online.de/download/CB-Schweden.pdf

— (Diese) Industriepolitik ist Rüstungspolitik: Mit Thierry Breton zum KI-Airbus (Christoph Marischka)

https://www.imi-online.de/download/CM-Breton.pdf

— Beschleunigte Rüstungsgroßprojekte. Deutsch-Französischer Ministerrat konkretisiert Kampfpanzer und Kampfflugzeug (Jürgen Wagner)

https://www.imi-online.de/download/JW-FCAS.pdf

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge